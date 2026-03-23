SoftSun: präsentieren neuen Track „Nowhere Else“ von der kommenden Split-LP mit Ten East, die am 03.04. über Ripple Music erscheint

Aus der tiefen Quelle der kalifornischen Wüste schöpfend, präsentieren die Psychedelic-Rock-Meister SoftSun (mit Mitgliedern von Yawning Man und Pia Isaksen) und Ten East (mit Isaiah Mitchell von Earthless) einen zweiten Auszug aus ihrer faszinierenden Split-LP Turned To Stone Chapter 10, die am 3. April über Ripple Music erscheint.

Träumt euch mit der neuen SoftSun-Single Nowhere Else in andere Sphären.

Kurz nach ihrer Gründung Ende 2023 erlebten SoftSun – das Projekt von Gitarrist Gary Arce (Yawning Man), Bassistin und Sängerin Pia Isaksen und Schlagzeuger Dan Joeright – eine äußerst produktive Zeit mit Aufnahmen in den Jahren 2024 und 2025. Nach ihrem Debütalbum Daylight In The Dark hatte die Band noch weiteres Material im Kopf und nahm drei weitere Songs für Ripple Music auf. Gary Arce hatte daraufhin die Idee, die Songs als Teil einer Split-LP mit seinem anderen Projekt Ten East zu veröffentlichen, das einige Jahre inaktiv gewesen war.

Inspiriert von neuen Ten East-Songs, organisierte er eine Aufnahmesession mit Yawning Man-Schlagzeuger Bill Stinson und Pia Isaksen am Bass. Später holte er Isaiah Mitchell von Earthless dazu, zusätzliche Gitarrenspuren einzuspielen. Erstklassige Musiker, ein hypnotischer Sound und die Seele der kalifornischen Wüste: SoftSun und Ten East liefern ein fantastisches Split-Album, das einen in einen hypnotischen Groove zieht und nicht mehr loslässt.

Turned To Stone Chapter 10 – Trackliste:

SoftSun – Nowhere Else SoftSun – Open Shelter SoftSun – Emotional Overdrive Ten East – First Light Ten East – Slow Motion War II

Ten East & SoftSun erscheint am 3. April als Teil der von Fans gefeierten Split-Serie Turned To Stone von Ripple Music.

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