Gradience: veröffentlichen neue Single „Master To The Slave“

Die dänische Band Gradience hat mit Master To The Slave eine neue Single nebst Video am Start. Der Song stammt aus dem kommenden Studioalbum der Band, das später in diesem Jahr via Metal Blade Records erscheinen wird. Die Dänen kombinieren sludgig-verzerrtem Blackened Death Metal mit Trap-Rap.

Gegründet im Jahr 2022, trafen sich Gitarrist Jakob Harris und Sänger Gavin Mistry erstmals bei einem Konzert der lokalen Deathcore-Größen Cabal – und spürten sofort kreative Chemie. Obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Welten kommen – Harris als visueller Künstler und Musiker aus einer Popcore-Band, Mistry als feste Größe in verschiedenen Hip-Hop-Konstellationen – fanden sie schnell eine gemeinsame Sprache.

„Für uns fühlt es sich einfach völlig natürlich an, alles zu mischen“, sagt Harris. „Wir sind offen für jedes Label, das die Leute uns geben wollen. Tatsächlich fällt es uns selbst schwer, es einzugrenzen, aber wir sehen uns einfach als Metal-Band. Wir haben die Beschreibung ‚Blackened Rap Metal‘ benutzt, um die Aufmerksamkeit der Leute zu wecken. Für mich ist Rap nur ein Werkzeug, um eine Emotion oder Stimmung zu vermitteln, genau wie Screams und Melodie. Wir haben verschiedene Rap- und Gesangsstile gefunden, die gut zu Gavin passen, und wenn wir Vocals für einen Song schreiben, denken wir nur darüber nach, was am besten mit der Energie und dem Vibe harmoniert. Für uns muss eine emotionale Verbindung bestehen, damit schwere Musik auf einer tieferen Ebene mit dem Hörer resoniert.“

Harris ergänzt: „Der Song handelt von Gavins Kampf mit seiner Selbstzerstörung, und wir wollten, dass das Video wie eine physische Manifestation von Gavins innerem Krieg wirkt. Der Moment im Musikvideo, in dem sich die Henker-Schlinge in eine Krone aus Seil verwandelt, ist eine bewusste visuelle Metapher dafür, dass Gavin die Oberhand über das gewinnt, was ihn möglicherweise zerstören könnte.“

Gradience:

Gavin Mistry – Gesa

Jakob Lærke Harris – Gitarre, Gesang

Frederik Kjelstrup Hansen – Schlagzeug

Patrick Petersen – Bassgitarre

Gradience im Web:

https://www.instagram.com/gradiencedk

https://www.facebook.com/gradiencedk