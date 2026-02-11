Cryptic Shift: veröffentlichen neue Single „Cryogenically Frozen“

Die britische Progressive-Death-Metal-Band Cryptic Shift hat mit Cryogenically Frozen eine neue Single veröffentlicht. Der Track stammt vom Album Overspace & Supertime, das am 27. Februar über Metal Blade Records erscheint.

Overspace & Supertime setzt die konzeptionellen und musikalischen Themen des Debütalbums Visitations From Enceladus (2020) fort. Cryptic Shift verstehen das neue Album als alternative Realität zu den Ereignissen des Vorgängers.

Ihr steht auf latent durchgeknallte Extreme-Metal-Bretter, in dem zig Genres verschmelzen? Freut euch.

Bereits erschienen ist die die Single Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm), über die wir hier berichtet haben.