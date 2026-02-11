Elli Berlin: veröffentlicht ihr gleichnamiges neues Album am 24.04. bei Metalville (EDEL)

Elli Berlin ist ein absolutes Ausnahmetalent und glänzt als heller Stern im Rock-Firmament.

Mit Growls tiefer als die Tiefen der Hölle und Klargesang der sogar Engel zum Tanzen bringt, begeistert sie ihre Fans auf der ganzen Welt.

Elli hatte schon immer eine klare Vorstellung davon, wie ihre Musik klingen soll und erschuf einen Soundkosmos, der sich weit vom alltäglichen abgrenzt und auf seine ihm eigene Art bezaubert. Düsterer Metal verbindet sich mit melancholischen Sounds und hintergründigen, mal scharfen mal nachdenklichen, Lyrics.

Bevor sie 2015 die Band Null Positiv gründete, hatte sie schon eine Unmenge Bühnenerfahrung. Nachdem sie bereits mit 16 Jahren mit ihrer ersten eigenen Rockband gestartet ist, schuf sie schließlich mit Null Positiv die Band, die genau die Musik machte, die Elli schon immer vorschwebte und die sie so sehr liebte. Es folgten Touren durch ganz Europa sowie Auftritte bei den großen Festivals wie Wacken und Mera Luna.

2021 begann sie mit der Arbeit an komplett eigenem Material welches sie nunmehr seit 2024 live auf ihren Konzerten präsentiert.

Mit dem selbst betitelten Album Elli Berlin zeigt sie nun erstmals einen Querschnitt durch ihr gesamtes Schaffen. Wie immer komplett in Eigenregie erarbeitet, mit tiefgehenden Texten und eingebettet in ein gewaltiges Soundgewitter mit großer stimmlichen Bandbreite und der ihr innewohnenden unglaubliche Energie.

Elli Berlin Tracklist:

1. Lebensretter

2. Bang Bang

3. Zu Wahr Um Schön Zu Sein

4. Lieder Unserer Zeit

5. Wer Bist Du

6. Aus Der Asche

7. Gefallene Engel

8. Mutterherz

9. Hall Of Fame

10. Tief In Die Dunkelheit

Bang Bang Tour 2026:

25.04. Selb – Rockclub Nordbayern

27.04. Hamburg – Logo

28.04. Berlin – SO36

29.04. Nürnberg – Hirsch

30.04. Leipzig – Hellraiser

01.05. Zwickau – Club Seilerstraße

02.05. Weinheim – Cafè Central

05.05. Köln – Essigfabrik

06.05. Bochum – Matrix

07.05. München – Backstage

08.05. Lindau – Club Vauderville

Elli Berlin Line-Up

Vocals – Elli Berlin

Guitar – Martin Kotte

Drums – Flo Schnabl

Bass – Johannes Dill

Backroud Vocals – Juliane Köbe / Sarah Schulze