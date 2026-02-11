Across Oceans präsentieren mit „Circle“ einen brandneuen Song

Circle ist ein direkter, energiegeladener Song, der die melodischere Seite von Across Oceans in den Fokus rückt, ohne auf die Aggression, Wucht und progressiven Elemente zu verzichten, für die die Band bekannt ist. Treibende Grooves, dynamische Spannungsbögen und eingängige Hooks treffen auf komplexe Strukturen und unterstreichen die stetige Weiterentwicklung des Quartetts.

Nach den bereits veröffentlichten Singles Wilderness und When Hope Leaves markiert Circle den offiziellen Start des Album-Zyklus und eröffnet eine Reihe weiterer Veröffentlichungen, die im Abstand von sechs Wochen bis zur Albumveröffentlichung folgen werden.

Seit ihrer Gründung 2023 haben sich Across Oceans mit mehreren EPs, umfangreicher Live-Aktivität in Deutschland und Polen sowie positiver Resonanz aus der Fachpresse einen festen Platz in der Progressive-Metal-Szene erarbeitet. Mit Circle zeigen sie sich zugänglicher denn je – ohne ihre kompromisslose Haltung und musikalische Tiefe aufzugeben.

Across Oceans live:

05.02. AZ Zentrum, Aachen mit/ Masuria, Burden To Atlas

06.02. Helvete, Oberhausen mit/ Masuria, Burden To Atlas, End Of All Known

07.02. MTC Club, Köln mit/ Masuria, Burden To Atlas

09.04. Jugendzentrum Dosto, Bernau

11.04. Ponyhof, Frankfurt am Main