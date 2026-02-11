Restless Spirit: mit „The Burning Need“ zurück in die Metal-Szene

Restless Spirit präsentieren die Video-Single The Burning Need und Details zu ihrem selbst betitelten neuen Album Restless Spirit!

Die Band Restless Spirit kehrt mit einem selbst betitelten Album zurück, das so ehrlich und unprätentiös ist, wie es nur geht. Diese Headbanger liefern geradlinigen amerikanischen Heavy Metal mit einem Hauch von Stoner Rock, zahlreichen eingängigen Melodien, dröhnenden Gitarren und roher Energie in meisterhaft gestalteten Songs.

Die erste Vorab-Single und das Musikvideo The Burning Need verkörpern perfekt die Grundwerte der Band aus Long Island, NY, und setzen den Ton für Großes, das noch kommen wird. Restless Spirit wird am 8. Mai 2026 über Magnetic Eye Records veröffentlicht und das Album kann bereits vorbestellt werden.

Der Sänger und Gitarrist Paul Aloisio äußert sich zu der Single: „With our first advance single, ‚The Burning Need‘, we present Restless Spirit at our most clear and focused. We took everything we learned from the last decade and put together a track that gets straight to the point while staying interesting and heavy. The lyrics revolve around the theme of resilience, and this song ranks among our most personal to date.“

Die Tracklist des Albums umfasst:

The Burning Need Hallowed Red In Tooth And Claw Desire Lines Desolation’s Wake Ember Time And Distance Phantom Pain

Mit ihrem selbst betitelten Album haben Restless Spirit einen Punkt in ihrer Karriere erreicht, an dem die Band aus Long Island, New York, genau weiß, wer sie sind und wo sie stehen. Die acht Tracks auf Restless Spirit sind die reinste Version dessen, was das Trio ausmacht, weshalb sie keinen weiteren Erklärungsbedarf im Titel sahen.

Was sind Restless Spirit also? Reiner Metal, nicht mehr und nicht weniger. Geboren aus den Stahlwerken von Birmingham hat dieser Musikstil tiefe Wurzeln in der englischen Arbeiterklasse, die die Ostküsten-Band in einen amerikanischen Klangslang mit Elementen aus Desert- und Stoner-Metal sowie gelegentlichen progressiven Einflüssen übersetzt. Dadurch verschmelzen sie nahtlos klassische Heavy-Soli mit dröhnenden Gitarren und einem Hauch von psychedelischem Fuzz.

Restless Spirit teilen auch eine bodenständige Sichtweise mit den britischen Pionieren, die Ehrlichkeit und einen pragmatischen Ansatz beim Songwriting und den Texten schätzen. Restless Spirit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Idee der Ausdauer durch Schwierigkeiten, dem Durchhalten und dem Neuanfang, wenn alles düster erscheint. Dies macht das Album zu einem Begleitstück zu seinem Vorgänger Afterimage, das sich mit dem Abstieg in und dem Nachgeben gegenüber wachsender Verzweiflung beschäftigte.

Restless Spirit entstand aus einer Kindheitsfreundschaft. Frontmann Paul Aloisio und Bassist Marc Morello trafen sich im Sommer vor dem Kindergarten und entdeckten gemeinsam die Musik. Beeinflusst von Größen wie Black Sabbath, Type O Negative und The Sword starteten Restless Spirit offiziell im Jahr 2019 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Lord Of The New Depression. Zu diesem Zeitpunkt passte ihr Sound gleichermaßen in die Stoner-, Doom- und Sludge-Genres. Mit dem folgenden Album Blood Of The Old Gods (2021) entwickelte sich das Trio stilistisch zu einem abwechslungsreicheren, melodischeren Ansatz mit zusätzlichen Komplexitäten.

Mit dem erklärten Ziel, niemals genau so klingen zu wollen wie zuvor, griffen Restless Spirit auf kürzere, prägnante Schocks zurück, die direkt ins Herz trafen, auf ihrem gefeierten dritten Album Afterimage im Jahr 2024. Dieses Album war von Tragödien und persönlichem Verlust geprägt, wobei Sänger und Gitarrist Paul Aloisio sein Herz und seine Seele hineinlegte.

Im Rückblick hat der massive Schlag ins Gesicht, den Afterimage lieferte, das Trio auf einen Kurs gebracht, der direkt zu Restless Spirit führte. Durch das Trimmen aller klanglichen Überflüssigkeiten, das Fokussieren auf das Wesentliche und das Verfeinern ihres Sounds und Songwritings auf den schwersten Kern entstand ein Album, das zeitlos zu sein verspricht.

Restless Spirit werfen allen Headbangern, insbesondere denen, die mit der Grausamkeit des Lebens zu kämpfen haben, ein Rettungsseil zu. Restless Spirit ist ein Aufruf, inmitten von Unverständnis oder gar offener Ablehnung durchzuhalten. Dieses Album handelt davon, nach eigenen Bedingungen zu leben, was das Wesen des Metals ausmacht.