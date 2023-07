Restless Spirit: veröffentlichen die Video-Single „Marrow“ aus dem kommenden Album „Afterimage“

Das Sludge-Metal-Trio Restless Spirit aus Long Island hat die Video-Single Marrow als erste Auskopplung aus ihrem kommenden dritten Album Afterimage veröffentlicht. Die Veröffentlichung des neuen Albums ist für den 6. Oktober 2023 über Magnetic Eye Records geplant. Der Vorverkauf des Albums ist ab sofort hier verfügbar!

Seht euch den Videoclip zu Marrow hier im Stream an:

Restless Spirit Kommentar: „Der Eröffnungstrack Marrow kommt wirklich von Herzen und gibt das Thema für das gesamte Album vor“, schreibt Gitarrist und Sänger Paul Aloisio. „In diesem Song geht es darum, jemanden, den man liebt, am Ende seines Lebens zu sehen. Es geht um das Feilschen, das Flehen, die Verleugnung… all diese Phasen der Trauer. Obwohl der Song von Verzweiflung handelt, ist er auch ein Bekenntnis zu einer bitteren Wahrheit. Wir glauben, dass sich jeder mit diesem Lied identifizieren kann, denn auch wenn man diese Gefühle vielleicht noch nicht erlebt hat, so ist es doch so, dass man sie irgendwann erleben wird. Ich hatte noch nie den Mut, mich in meiner Musik so offen zu äußern, und ich werde nicht lügen und sagen, dass es nicht erschreckend war, dies zu tun. Dennoch hoffen wir, dass es bei jedem, der eine solche Erfahrung durchmacht, Anklang findet.“

Afterimage – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Marrow

2. Shadow Command

3. Of Spirit And Form

4. All Furies

5. Brutalized

6. The Fatalist

7. Hell’s Grasp

8. From The Dust Returned

Im Falle von Restless Spirit ist der Bandname Programm, und das in mehr als nur einer Hinsicht. Ihr drittes Album Afterimage verkörpert das Ziel des Trios von der Ostküste, nie genau so klingen zu wollen wie zuvor. Frittierte Long Island-Gitarren treffen auf stampfende Rhythmen und emotionalen, rauen Gesang. Wo der Vorgänger Blood Of The Old Gods (2021) den Hörer manchmal in verdrehte Komplexität führte, liefert Afterimage kurze, scharfe Schocks, die direkt ins Herz treffen.

Auch textlich ist Afterimage aus einem ruhelosen Geist geboren. Angetrieben von Tragödien und persönlichen Verlusten hat Sänger und Gitarrist Paul Aloisio sein Herz und seine Seele in das Album gesteckt. Vor die Wahl gestellt, seinen Schmerz auf gesunde Weise zu verarbeiten oder einen destruktiven Weg einzuschlagen, entschied sich der Sänger und Gitarrist für Ersteres, fand aber Monate später, dass seine Worte prophetisch für Letzteres waren. Alosio beschloss, dass künstlerische Arbeit Ehrlichkeit erfordert, und wollte seine Erfahrungen mit anderen teilen, um ihnen zu zeigen, dass sie in ihrer Verzweiflung nicht allein sind. Afterimage könnte durchaus als warnende Geschichte gelesen werden.

Der Kern der Band, Aloisio und Bassist Marc Morello, lernten sich im Sommer vor dem Kindergarten kennen und wuchsen Seite an Seite mit der Entdeckung der Musik auf. Mit Einflüssen von Black Sabbath, Type O Negative und The Sword, aggressivem Modern Metal, unverhohlenem Stoner-Doom-Getrommel, energiegeladenen Wechseln und mitreißendem, ernsthaftem Gesang wurde die Band 2019 schließlich auf den Namen Restless Spirit getauft. Ihr Debütalbum Lord Of The New Depression (2019) passte gleichermaßen gut in die Stoner-, Doom- und Sludge-Schubladen, während der Dreier auf Blood Of The Old Gods einen abwechslungsreicheren, melodischeren Ansatz mit zusätzlicher Komplexität entwickelte.

Unzufrieden damit, dass sie manchmal als „progressiv“ bezeichnet werden, haben Restless Spirit, die wahren Querdenker, die sie sind, auf Afterimage überlange Songs und übermäßige Verzierungen vermieden und absichtlich alles eliminiert, was von der direkten, erdrückenden Unmittelbarkeit des neuen Albums ablenken könnte.

Live hat die Band aus Long Island bereits mehrere Tourneen zur Unterstützung von Blood of the Old Gods gemacht und die Bühnen mit Bands wie Crowbar, The Obsessed und Cannibal Corpse geteilt. Im Winter 2023/24 werden sie wieder auf Tour gehen, um Afterimage zu präsentieren.

Restless Spirit Live

25 AUG 2023 Masapequa, NY (US) VFW Hall

30 AUG 2023 Brooklyn, NY (US) St Vitus

01 SEP 2023 Montague, MA (US) RPM Fest

19 SEP 2023 Memphis, TN (US) Hi-Tone Cafe

21 SEP 2023 Austin TX (US) RippleFest Texas

25 SEP 2023 Mesa, AZ (US) Nile Underground

26 SEP 2023 Los Angeles, CA (US) Knuckleheads

27 SEP 2023 Sacramento, CA (US) Cafe Colonial

28 SEP 2023 Springfield, OR (US) The Spot,

29 SEP 2023 Portland, OR (US) Highwatermark

30 SEP 2023 Seattle, WA (US) Funhouse,

01 OCT 2023 Bellingham, WA (US) The Shakedown

29 OCT 2023 Amityville, NY (US) Amityville Music Hall

Mit Afterimage liefern Restless Spirit einen massiven Schlag in die Magengrube, der sich verdammt gut anfühlt, sobald der erste Schmerz nachlässt.

Restless Spirit – Line-Up

Paul Aloisio – Gitarre, Gesang

Jon Gusman – Schlagzeug

Marc Morello – Bass

Gastmusiker

Scott „Wino“ Weinrich – Gitarren bei The Fatalist

Mike Hill – Gesang bei Shadow Command

Restless Spirit online:

www.facebook.com/restlessspiritny

www.instagram.com/restlessspirit_