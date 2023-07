Odd Crew: präsentieren neuen Song aus kommendem Album „Dark Matters Part II“

Odd Crew haben einen ersten, neuen Song aus ihrem kommenden Album, Dark Matters Part II, online gestellt. Das Album soll Ende dieses Jahres erscheinen.

Die Band kommentiert:

„Wings On A Burning Wind ist einer dieser Songs mit Emotionen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir packen sie alle hinein, wenn wir Musik schreiben. Darüber hinaus ist es noch spezieller, weil der Chor am Ende des Songs mit den Stimmen unserer engsten Freunde aufgenommen wurde, die herzlich mitgemacht haben. Es ist ein epischer Track geworden, und wir können es kaum erwarten, ihn live zu spielen“

Der Song wurde im bandeigenen ButcherHouse Studio in Sofia, Bulgarien, aufgenommen. Trotz des jungen Alters der vier Mitglieder feiern Odd Crew am 1. August 2023 ihr 25-jähriges Jubiläum. Ihre musikalische Reise begann schon in jungen Jahren, doch ihre Besetzung hat nie gewechselt.

Ein Musikvideo zur neuen Odd Crew Single Wings On A Burning Wind läuft ab sofort hier:

Nach sechs Studioalben, zwei DVDs und unzähligen Liveshows in mehr als zwei Jahrzehnten Band Geschichte, machen Odd Crew mit Dark Matters Part II genau da weiter, wo Part I endete: In ihrem Sound zu reifen. Die Band, welche sich bislang vermehrt im Southern/Groove bis hin zu Thrash und Melodeath aufhielt, zeigte sich auf Dark Matters Part I heavier und doch melodischer, persönlicher und facettenreicher. Odd Crew mögen zwar längst nicht mehr zu Bulgariens Geheimtipp in Sachen Heavy Rock und Metal zählen, doch mit ihrer epischen Dark Matters– Reihe machen sie sich weiterhin ohne Zweifel unverzichtbar für die internationale Musik Szene.

Dark Matters Part I wurde im Mai 2022 über Drakkar Entertainment veröffentlicht, und ist HIER erhältlich!

Odd Crew Line-Up:

Vasil Raykov – Vocals

Vasil Parvanovski – Gitarre, Backing Vocals

Martin Stoyanov – Bass, Backing Vocals

Boyan ‘Bonzy’ Georgiev – Schlagzeug

