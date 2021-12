Odd Crew: veröffentlichen ersten Song samt Video aus kommendem Album „Dark Matters (Part 1)“

Odd Crew haben ein Video zu Morning Lights veröffentlicht – es ist die erste Single der bulgarischen Band aus ihrem kommenden Studioalbum Dark Matters (Part 1), welches 2022 über Drakkar Entertainment erscheinen soll.

Die Band ließ bereits auf ihren Socials verlauten, ihr kommendes sechstes Album wird „heavier, slow und rough“, und so geht die erste Single und gleichzeitig der Album Opener samt melancholischer und emotionaler Facetten mit bestem Beispiel voran. Morning Lights zeigt die Band – deren Mitglieder sich bereits seit Kindheitstagen kennen und zusammen aufgewachsen sind – in einem Licht der Verzweiflung, kämpfend für eine bessere Zukunft. Die markanten Gesangsparts und epischen Riffs geben einen ersten, vielversprechenden Vorgeschmack auf eine neue, ausgereiftere musikalische Richtung der Band, die sich bislang vermehrt im Southern/Groove bis hin zu Thrash und Melodeath aufhielt.

„Ich hatte einen emotionalen Ausbruch und habe die Riffs für den Song in genau sieben Minuten geschrieben“, verrät Gitarrist Vasil Parvanovski. „Dann habe ich Stunden damit verbracht, die Parts zu sortieren und umzugestalten, bis mir klar wurde, dass die Originalversion die beste war und sie nicht angepasst werden musste.“

„Das düstere Filmmaterial am Anfang des Videos ist tief mit der Band verbunden, da es in der Nachbarschaft gedreht wurde, in der wir uns kennengelernt und aufgewachsen sind“, fügt Sänger Vasko Raykov hinzu.

Das bewegende Video von Odd Crew zu Morning Lights seht ihr ab sofort hier:

Nach fünf Studioalben, zwei DVDs und unzähligen Liveshows in mehr als zwei Jahrzehnten Bandgeschichte, scheinen Odd Crew mit Dark Matters (Part 1) in ihrem Sound nicht nur gereift sondern auch neue Level erreicht zu haben, die in Songwriting Qualitäten und außergewöhnlichem Talent noch eine gehörige Schippe drauflegen. Die Band mag vielleicht längst nicht mehr zu Bulgariens Geheimtipp in Sachen Heavy Rock und Metal zählen, macht sich mit ihrem kommenden Album jedoch ohne Zweifel unverzichtbar für die internationale Musik Szene.

Dark Matters (Part 1) wurde im Band-eigenen ButcherHouse Studio aufgenommen, gemixt und gemastert; weitere Album News, Singles sowie Pre-Sale Infos sollen in den nächsten Wochen folgen.

Tracklist:

01. Morning Lights

02. Faith Beneath Me

03. The Moment

04. Wasted Days

05. In Your Brain

06. Walk A Mile

07. Farewell

08. Desert Skies

Odd Crew ist:

Vasil Raykov – Vocals

Vasil Parvanovski – Gitarre, Backing Vocals

Martin Stoyanov – Bass, Backing Vocals

Boyan ‘Bonzy’ Georgiev – Schlagzeug

Odd Crew online:

www.oddcrew.net

www.facebook.com/oddcrew