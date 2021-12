Lordi: Album „Abracadaver“ als digitaleEinzel-Release veröffentlicht

Zum dritten Advent wird es noch einmal so richtig besinnlich: Mit Abracadaver erscheint das erste der sieben Alben des jüngsten Releases Lordiversity als digitaler Einzel-Release. Die Weihnachtssingle Merry Blah Blah Blah ist dafür nun auch als physische Veröffentlichung erhältlich.

Musikalisch verpackt in einen absoluten Ohrwurm liefern die Finnen damit einen wunderbar sarkastischen, bösen Blick auf das Fest aller Feste – und drehen einfach den Spieß um. Was wäre, wenn die Schweine und Gänse, die wir normalerweise an den Feiertagen essen, alle ihren Wunsch an den Weihnachtsmann senden und ihn bitten, dieses Jahr die Menschen als leckeres Feiertagsmenü zubereiten zu dürfen?

Und was wäre, wenn wir einmal die Weihnachtsbäume wären?

In einer Zeit, in der es kaum noch physische Single-Releases gibt, doch eigentlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk – auch an sich selber, oder?