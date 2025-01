Lordi: nehmen Fans mit Lyricvideo zu neuer Single ‚Retropolis‘ auf eine nostalgische Zeitreise

Die finnische Hardrock-/Metal-Monsterkombo Lordi verkürzt die gefühlt endlose Wartezeit auf ihre kommende Limited Deadition mit einer zweiten Single. Mit dem Song, der auf den Namen Retropolis hört, teleportiert die Band ihre Anhängerschaft sowohl musikalisch als auch lyrisch zurück in die 80er-Jahre. Verführerische Gitarren und Synthleads wecken reichlich nostalgische Gefühle und sollten die restlichen Tage bis zum 21. März 2025, an dem Lordis neue Scheibe via RPM veröffentlicht werden wird, direkt wie im Traum vergehen lassen.

„Retropolis wäre beinahe der Titel des neuen Albums geworden, da er dessen Kontext eigentlich super zusammenfasst: Musikalisch basiert er auf einem Hauptriff aus Kones Feder. Es erscheint geradezu fröhlich und erinnert fast schon an U.D.O.s Faceless World-Album. Um jenes Riff herum wollte ich die bestmögliche Gesangslinie basteln, jedoch ohne dabei zu klischeehaft zu klingen. Wir hielten letztendlich an jenem Hauptriff fest, aus dem der restliche Song quasi von selbst entstand. Mit seinem Text wollte ich eine Art 80er-Jahre-Gemälde vor dem geistigen Auge erschaffen, wie es einst Shows wie Knight Rider, Battlestar Galactica oder Masters Of The Universe produzierten. Die Optik zum Song gewann noch mehr an Bedeutung, als mir Iron Maidens Somewhere In Time-Cover im Kopf vorschwebte. Inhaltlich erzählt das Stück allerdings keine richtige Geschichte, sondern es schildert vielmehr ein 80er-Postapokalypse-Szenario. Wo ich über sie spreche, wird mir wieder einmal bewusst, wie sehr ich diese Zeiten vermisse. Damals war einfach alles besser…was sieht im Neonlicht auch nicht besser aus?“, erinnert sich Mr Lordi.

Wie die Veröffentlichung von Lordis 19. (!) Studioalbum, ist auch der erste Teil ihrer Limited Deadition-Tour, der sie durch Finnland, Polen, die Niederland, Großbritannien, Belgien und Frankreich führen wird, nur noch knappe zwei Monate entfernt. Alle deutschen und spanischen Fans der Monster, die Lordi dieses Frühjahr leider nicht zu Gesicht bekommen werden, können nun jedoch fürs Erste aufatmen, denn das Quintett wird seine Reise durch Europa im Herbst fortsetzen. Lordi haben bekannt gegeben, dass sie im September und Oktober unter dem Motto Limited Tour ’25 – Second Deadition für dreizehn Konzerte nach Deutschland und für vier Auftritte nach Spanien zurückkehren werden. Ihren aktuellen Livefahrplan sowie Ticketinfos findet ihr unten!

Für ihren theaterähnlichen Stil sowie ihren ureigenen Mix aus 80er-Rock- und -Heavy-Metal bekannt, beschäftigt sich Lordis neueste Kreation mit Spielzeug aus ebenjenem Jahrzehnt, während die Band sich energiegeladenen wie eh und je präsentiert. Limited Deadition schließt an den Erfolg ihres Albums Screem Writers Guild [2023] an, wagt sich jedoch in Form von schwereren Riffs und mehr Geschwindigkeit in metallischere Gefilde vor, was in einer Soundlandschaft resultiert, die sowohl vertraut als auch erfrischend klingt.

In Helsinki (IluSound Studio, Finnvox Studios) aufgenommen, wurde Limited Deadition von Mr Lordi produziert, von Ilkka Herkman abgeschmischt und von Pauli Saastamoinen gemastert. Wie gewohnt, stammen auch Artwork und Layout des neuen Werks von Mr Lordi höchstpersönlich, sodass sein Faible für Spielzeug der 80er wirklich bis ins letzte Detail zum Vorschein kommt. „Die Platte ist eine Art Geschwisteralbum von Screem Writers Guild“, verrät Mr Lordi. „Wir schreiben nach wie vor von AOR beeinflusste Musik, aber dieses Mal mit einem größeren Metal-Anteil in Sachen Riffs und Tempo. Wir haben schon immer Songs geschrieben, die sich richtig und natürlich angefühlt haben. Eine Ausrichtung, in der auch das neue Album keine Ausnahme darstellt.“

Der inhaltliche Kern von Limited Deadition geht auf Mr Lordis anhaltende Sammelleidenschaft zurück, die in seiner Kindheit von Actionfiguren und anderem Spielzeug hervorgerufen wurde. „Das Thema bildet zwar nur einen groben Rahmen, es beschäftigt mich jedoch seit Kindestagen. Ich habe schon immer diverses Zeug gesammelt, ich würde fast schon sagen gehamstert. An mein allererstes Spielzeug erinnere ich mich zwar nicht mehr genau, aber der Wahnsinn begann mit Muppet Show-Puppen, gefolgt von Star Wars– und E.T.-Figuren. E.T. ist übrigens mein Lieblingsfilm.“

Das Album wird von SCG XIX The Hexecutioners eröffnet. Der Track ebnet den Weg hin zu einer grandiosen Mischung aus cinematischem, melodischem Heavy Rock, aus der insbesondere Songs wie Legends Are Made Of Clichés und Skelephant In The Room hervorstechen, die Lordis Händchen für überlebensgroße Hymnen einmal mehr unterstreichen. Collectable, eine herzzerreißende Ballade, handelt vom offenbar immer schneller schwindenden Wert physischer Produkte in unserer immer digitaler anmutenden Welt, während das Titelstück eine Hommage an alle Sammelfreudigen und deren ungebrochene Leidenschaft verkörpert.

Lordi live:

Limited Tour ’25 – First Deadition

21.03.2025 FI Tampere – Tavara-asema

22.03.2025 FI Helsinki – Tavastia-klubi

25.03.2025 PL Warschau – Progresja

26.03.2025 PL Danzig – B90

28.03.2025 NL Amstelveen – P60

29.03.2025 NL Drachten – Poppoadium Iduna

30.03.2025 NL Sittard – Poppodium Volt

02.04.2025 UK Wolverhampton – Wulfrun Hall

03.04.2025 UK Newcastle – NX

05.04.2025 UK Manchester – Academy 2

06.04.2025 UK Glasgow – Galvanizers SWG3

08.04.2025 UK London – Islington Assembly Hall

09.04.2025 UK Bristol – SWX

11.04.2025 FR Savigny-le-Temple – L’Empreinte

12.04.2025 FR Saint-Lô – Le Normandy

13.04.2025 BE Sint-Niklaas – De Casino

15.04.2025 FR Lyon (Villeurbanne) – La Rayonne

16.04.2025 FR Straßburg (Ostwald) – Le Point d’Eau

17.04.2025 FR Montbéliard – L’Axone

02.08.2025 CZ Ostrau – Ostrava v plamenech

Limited Tour ’25 – Second Deadition

24.09.25 DE Hamburg – Gruenspan *Neu*

26.09.25 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport *NEU*

27.09.25 DE Nürnberg – Löwensaal *Neu*

28.09.25 DE Villingen-Schwenningen – Neckarhalle *Neu*

30.09.25 DE München – Backstage *Neu*

02.10.25 DE Leipzig – Felsenkeller *Neu*

03.10.25 DE Naila – Frankenhalle *Neu*

04.10.25 DE Memmingen – Kaminwerk *Neu*

05.10.25 DE Oberhausen – Turbinenhalle *Neu*

08.10.25 ES Barcelona – Sala Salamandra *Neu*

09.10.25 ES Murcia – Sala Mamba! *Neu*

10.10.25 ES Madrid – Revi Live *Neu*

11.10.25 ES Pamplona – Sala Totem *Neu*

14.10.25 DE Mannheim – Capitol *Neu*

16.10.25 DE Berlin – Columbia Theater *Neu*

17.10.25 DE Wilhelmshaven – Kulturzentrum Pumpwerk *Neu*

18.10.25 DE Osnabrück – Hyde Park *Neu*

Infos & Tickets: https://www.lordi.fi/tour

Über Lordi

Gegründet wurde die Rock-/Heavy-Metal-Band Lordi 1992 von Sänger, Songwriter und Designer Mr. Lordi. Die Band ist tief in Finnland verwurzelt und kommt ursprünglich aus Rovaniemi im nördlichen Lappland. 2006 gelang der Truppe mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (Hard Rock Hallelujah) auch der internationale Durchbruch.

Mit Charme, mitreißenden Melodien und ebenso aufwändigen wie kuriosen Kunststoff-Monsterkostümen rückte die unkonventionelle Formation so in den Fokus Europas. Seitdem ist die Band von den internationalen Bühnen und den ganz großen Festivals, wie dem Wacken Open Air (DE) oder dem Masters Of Rock (CZ), nicht mehr wegzudenken.

Lordi sind:

Mr. Lordi – Gesang

Kone – Gitarre

Hiisi – Bass

Hella – Keyboard

Mana – Schlagzeug

Mehr zu Lordi:

lordi.fi | Facebook | Instagram