Lordi: präsentieren neue Single ‚Made Of Metal‘

Heavy-Metal-Musik trifft auf innovative Technologie: Dass das kein Ding des Unmöglichen ist, belegen die finnischen Hard-Rock-Legenden Lordi mit ihrer umjubelten neuen Single namens Made Of Metal, die vom Design des OnePlus-Nord-4-Smartphones, dem weltweit ersten der 5G-Ära, das gänzlich aus Metall besteht, inspiriert wurde.

Der Song reizt die Extreme des Metal passend dazu gekonnt aus: Kettensägenscharfe Gitarrenriffs, beißende Keyboardklänge und eine gut geölte Schlagzeug-Maschinerie sorgen für einen gewaltigen Richter-Skala-Rhythmus, zu dem man einfach die Mähne schütteln muss. Inhaltlich greift der Track den technologischen Bezug auf: Zeilen wie „Steel hard and screamin‘ look at me“ [dt. „Stahlhart und schreiend, schau‘ mich an“] und „Charged up with power to prevail“ [dt. „Aufgeladen mit der nötigen Energie, um zu herrschen“] erzählen vom komplett metallischen Körper des OnePlus Nord 4 und weiteren Zukunft besitzenden Entwicklungsmöglichkeiten, während sie klarstellen, dass auch das Herz der Marke dem Metal gehört. Der hymnische Refrain („Never settle, I am made of metal“ [dt. „Leg‘ dich niemals zur Ruhe, ich bin aus Metall“]) wartet zudem mit immensem Ohrwurmpotenzial auf und bohrt sich tief in die Köpfe der Hörerschaft.

Nebenbei ist das furchteinflößende Lordi-Quintett in einem Clip zu sehen, der einen Blick hinter die Kulissen des Projekts gewährt. Der Kurzfilm folgt der Band ins Studio, wo sie mit den Neuerungen sowie den überwaltigenden Möglichkeiten, die das erste komplett metallische Mobiltelefon des 5G-Zeitalters mit sich bringt, ringen. Der Star der Show, Mr. Lordi, wird jedes Mal aufs Neue wütend, wenn er auch nur einen Hauch Plastik wahrnimmt. So lässt er u.a. eine Plastikflasche mittels der OnePlus-Nord-4-‚AI Eraser 2.0.‘-Funktion mühelos aus einem Selfie verschwinden. Der Slogan „Never settle, made of metal“ klingt besonders dann glaubhaft, als die Band den packenden Song zum Besten gibt und dabei ihre Instrumente lediglich per Telefon betätigt.

Mr. Lordi bezieht Stellung: „M-E-T-A-L. Wir lieben Metal, ebenso wie OnePlus, weshalb wir gar nicht lange überlegen mussten, ehe wir einen dem weltweit ersten komplett aus Metall bestehenden 5G-Ära-Telefon gewidmeten Song schrieben und produzierten. Wir dachten eigentlich immer, dass nichts und niemand ‚mehr Metal‘ sein könnte als wir, doch das durchweg metallische OnePlus Nord 4 belehrte uns eines Besseren. Wir freuen uns darauf zu sehen, wie unsere Fans beim Hören dieses teuflisch guten neuen Tracks ihre Hände verlieren und gleichzeitig die metallischste aller Kooperationen feiern. Können wir es noch ein weiteres Mal für die Leute in den hinteren Reihen sagen? M-E-T-A-L!“

Lordi live:

10.08.2024 CZ Pardubice – Friends Fest

16.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air *Ausverkauft*

24.08.2024 CH Aarburg – Riverside Festival

31.08.2024 DE Berlin – Metal Hammer Awards

07.09.2024 FR Mennecy – Metal Fest

Infos & Tickets: https://www.lordi.fi/tour

Über Lordi

Gegründet wurde die Rock-/Heavy-Metal-Band Lordi 1992 von Sänger, Songwriter und Designer Mr. Lordi. Die Band ist tief in Finnland verwurzelt und kommt ursprünglich aus Rovaniemi im nördlichen Lappland. 2006 gelang der Truppe mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest (Hard Rock Hallelujah) auch der internationale Durchbruch.

Mit Charme, mitreißenden Melodien und ebenso aufwändigen wie kuriosen Kunststoff-Monsterkostümen rückte die unkonventionelle Formation so in den Fokus Europas. Seitdem ist die Band von den internationalen Bühnen und den ganz großen Festivals, wie dem Wacken Open Air (DE) oder dem Masters Of Rock (CZ), nicht mehr wegzudenken.

Lordi sind:

Mr. Lordi – Gesang

Kone – Gitarre

Hiisi – Bass

Hella – Keyboard

Mana – Schlagzeug

Mehr zu Lordi:

lordi.fi | Facebook | Instagram