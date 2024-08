Axel Rudi Pell – Risen Symbol

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Bochum

Album: Risen Symbol

Genre: Hard Rock, Classic Rock

Spiellänge: 57:20 Minuten

Release: 14.06.2024

Label: Steamhammer

Link: https://store.spv.de/collections/steamhammer

Bandmitglieder:

Gesang – Johnny Gioeli

Schlagzeug – Bobby Rondinelli

Gitarre – Axel Rudi Pell

Keyboard – Ferdy Doernberg

Bass – Volker Krawczak

Tracklist:

1. The Resurrection (Intro)

2. Forever Strong

3. Guardian Angel

4. Immigrant Song (Led Zeppelin Cover)

5. Darkest Hour

6. Ankhaia

7. Hell’s On Fire

8. Crying In Pain

9. Right On Track

10. Taken By Storm

Es gibt verschiedene Zeiten. Die mitteleuropäische Zeit, die Steinzeit und die Pellzeit. Was soll das sein? Axel Rudi Pell und seine Mitstreiter sind sowas wie das Schweizer Uhrwerk der Rockmusik. Alle zwei Jahre ist Pellzeit. Das bedeutet, es gibt ein neues Album. Wer mag, kann den Veröffentlichungsrhythmus gerne zurückverfolgen. Seit 1998 liefern die Herren alle zwei Jahre ein neues Studioalbum. Zwischen den Veröffentlichungen gibt es Livealben, Best of Balladensammlungen oder Coveralben wie Diamonds Unlocked II 2021. Der bodenständige Axel Rudi Pell aus dem Ruhrpott hat seinen Rhythmus – und das nicht nur bezüglich der Veröffentlichungen von neuen Alben.

Wer Axel Rudi Pell kennt und schätzt, der weiß bereits vorher, was es von dem Quintett auf die Ohren gibt. Risen Symbol macht diesbezüglich keine Ausnahme. Midtempo-Rocker (Guardian Angel, Darkest Hour), schnelle Ohrwürmer (Forever Strong), einen Langläufer (Ankhaia), eine Ballade (Crying In Pain) und die auch schon zum Standard gehörende Coverversion eines Klassikers (Immigrant Song). Warum sich Pell ausgerechnet den totgenudelten Led Zeppelin Song schnappt, bleibt sein Geheimnis. Das Ding ist der Diskussionspunkt auf dem Album und die Pellsche Interpretation mehr als gewöhnungsbedürftig. Dazu kommen Rocker wie Hell’s On Fire oder Taken By Storm, die es bereits zu Dutzenden so oder so ähnlich auf den Vorgängerwerken der Band zu hören gibt.

Auch anno 2024 gilt folglich: wo Axel Rudi Pell draufsteht, da ist Axel Rudi Pell drin. Ohne Überraschungen, aber in der gewohnten Qualität, kommt Album Nummer 22 auf den Markt und liefert den Fans von gradliniger Rockmusik eine knappe Stunde gute Unterhaltung.