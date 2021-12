Power Paladin: zeigen abenteuerliches Musikvideo zu zweiter Single ‚Kraven The Hunter‘

Die überwiegend düstere isländische Metalszene mit ihren hellen Klängen aufmischend, haben die Newcomer Power Paladin nun das zweite Level des Wegs hin zur Veröffentlichung ihres Debütalbums, With The Magic Of Windfyre Steel (VÖ: 7. Januar 2022 via Atomic Fire Records), erreicht: Nun präsentiert die Band nichts Geringeres als ein Musikvideo zum Song Kraven The Hunter, der einerseits die zweite Single jener Platte, andererseits aber auch den Titeltrack ihrer ab sofort erhältlichen, orangen 7″-Vinylsingle, deren B-Seite mit dem noch unveröffentlichten Creatures Of The Night aufwartet, darstellt! Unter der Regie von Glen Mountford (TRUEview media), der bereits für das allererste Video der Band, Righteous Fury, verantwortlich war, entstanden, unterstreicht der Clip Power Paladins unbestreitbare Leidenschaft für Fantasiethemen und -literatur. Seht euch diesen hier auf YouTube an:

Die Combo erläutert den Comicbuch-inspirierten Track: „Ein gewisser liebenswerter Held aus der Nachbarschaft reist in die mittelalterliche Welt der 626. Dimension, um deren Bewohner im Kampf gegen Morlun und seine böse Familie um Unterstützung zu bitten. Doch dieser scheint sich in ein schreckliches Monster verwandelt zu haben, das vom grausamen Kraven, dem Jäger, verfolgt wird – und Letzterer verwechselt unseren Helden auch noch mit jenem Monster. Nehmt Euch in Acht, werte Gläubige, denn Kraven schwingt das Schwert der Macht!“

Kraven The Hunter (orange 7″-Vinylsingle) – Tracklist:

A-Seite: Kraven The Hunter (Single-Edit)

B-Seite: Creatures Of The Night (Single-Edit)

Sichert euch hier die erwähnte 7″ und bestellt With The Magic Of Windfyre Steel in verschiedenen Formaten (CD-Digipak, schwarzes und farbiges Vinyl) vor, merkt das Album auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Kraven The Hunter sowie Righteous Fury sofort zu erhalten: https://music.atomicfire-records.com/windfyre.

With The Magic Of Windfyre Steel – Tracklist:

01. Kraven The Hunter

02. Righteous Fury

03. Evermore

04. Dark Crystal

05. Way Of Kings

06. Ride The Distant Storm

07. Creatures Of The Night

08. Into The Forbidden Forest

09. There Can Be Only One

Von der Band selbst aufgenommen und produziert sowie von Haukur Hannes‚ Mix- (Mastertape Studios; u.a. Auðn, Dynfari) und Frank de Jongs Masterkünsten (Hal5 Studio; u.a. Bleeding Gods) veredelt, sind die musikalischen Helden Power Paladins auf With The Magic Of Windfyre Steel unverkennbar. „Iron Maiden, Dio, Helloween: Die Liste der 80er-Jahre-Bands, die uns beeinflussen, ist definitiv nicht von der Hand zu weisen, obgleich wir deutlich enger mit der zweiten Power Metal-Welle verbandelt sind, da wir vor allem mit Bands wie Edguy, Rhapsody und Hammerfall aufgewachsen sind“, führt der Sechser aus. Hinzu kommt sein Faible für Fantasyspiele und -bücher von Autoren wie Brandon Sanderson und Joe Abercrombie, das sich nicht nur in Power Paladins Texten, sondern zudem in James Childs (Astral Clock Tower Studios) abenteuerlichem Artwork widerspiegelt.

Power Paladin live:

17./18.12. IS Reykjavík – Andkristni

Power Paladin sind:

Ingi Þórisson – Gitarre

Atli Guðlaugsson – Gesang

Bjarni Egill Ögmundsson – Keyboard

Einar Karl Júlíusson – Schlagzeug

Bjarni Þór Jóhannsson – Gitarre

Kristleifur Þorsteinsson – Bass

Power Paladin online:

www.powerpaladin.is

www.facebook.com/powerpaladinice