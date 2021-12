At The Movies: veröffentlichen digitale Single namens ‚(I Just) Died In Your Arms‘ samt Musikvideo

Nachdem die skandinavische Allstar-Band At The Movies kürzlich mit der Veröffentlichung ihrer Überraschungs-7″-Vinylsingle, die den Titel Last Christmas trägt, für Aufsehen gesorgt hat, legt sie nun nach: Mit (I Just) Died In Your Arms präsentiert sie nämlich bereits den dritten Vorabsong ihres kommenden Filmhit-Coveralbum-Doppelpacks, der aus The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 (80er Jahre; Neuauflage inkl. Bonustrack) und The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2 (90er Jahre) besteht und am 7. Januar 2022 via Atomic Fire Records erscheinen wird. Das Video zu ihrer Interpretation des aus dem Film Ungeküsst bekannten Cutting-Crew-Tracks gibt es hier auf YouTube zu sehen:

Gitarrist Chris Laney kommentiert: „Dies ist einer der Songs, der mich damals direkt beim ersten Hören gepackt hat. Ich liebe seine melancholische Melodie so sehr und als ich dann auch noch Linnéas und Björns Gesangsaufnahmen dazu gehört habe, war es einfach um mich geschehen.“

