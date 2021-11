At The Movies: unterschreiben bei Atomic Fire Records und kündigen neues Album sowie Neuveröffentlichung ihres Debüts an

Atomic Fire Records ist stolz, bekanntgeben zu können, dass die skandinavische Allstar-Band At The Movies, die sich in Pandiemiezeiten mit ihren brillanten Coverversionen bekannter Filmhits via YouTube einen Namen gemacht hat, einen Vertrag mit dem neugegründeten Label geschlossen hat. Deren neues 90er-Jahre-Album, The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2, sowie die Neuauflage ihres Debütwerks The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 (80er Jahre; inkl. Bonustrack) werden am 7. Januar 2022 in die Läden kommen.

Gitarrist Chris Laney kommentiert: „Ich bin wirklich begeistert, dass wir mit Atomic Fire Records zusammenarbeiten können. Sie verstehen einfach, worum es uns bei At The Movies geht. Lasst uns gemeinsam Spaß an der Musik haben und lasst Eure heimliche Lieblingsmusik Euer Leben regieren. Wir sind hier, um den Startschuss für die große Party zu geben, und um EUCH diese – mit Atomic Fire Records‘ Unterstützung – auf die bestmögliche Art und Weise nach Hause zu bringen. Also, keine falsche Scheu!“

„Bei dieser Truppe haben wir nicht zwei Mal überlegen müssen“, ergänzt Atomic Fire Records-Geschäftsführer/-Labelmanager Markus Wosgien. „Es gibt keine Möglichkeit den Hit-Interpretationen all dieser begnadeter Musiker nicht zu verfallen. Die Tracklists lassen quasi keine Wünsche offen und lassen einen den „Replay“-Button von ganz alleine betätigen. Die Idee ist simpel, die Umsetzung genial. Ein riesiges Dankeschön an deren Manager, Nikolas Krofta, dass er uns sein Vertrauen schenkt und damit das alles überhaupt erst ermöglicht hat.“

Zur Feier dieses neuen Bündnisses präsentiert die Band in Form von Waiting For A Star To Fall auch direkt die erste Single. Schaut Euch das dazugehörige Video hier auf YouTube an:

Des Weiteren starten At The Movies im selben Zug den Vorverkauf jener beiden Platten sowie einer limitierten roten 7″-Vinylsingle (Last Christmas; VÖ: 19. November 2021; B-Seite: Waiting For A Star To Fall).

Bestellt die Alben über die unten erwähnten Links im Format Eurer Wahl (CD/DVD-Digipak (die DVDs enthalten Videos zu allen Songs), schwarzes und farbiges Vinyl) vor, merkt sie auf Eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert sie Euch schon jetzt digital, um Waiting For A Star To Fall sofort zu erhalten!

Vol. 1 (Re-Release): https://music.atomicfire-records.com/soundtrack1

Vol. 2: https://music.atomicfire-records.com/soundtrack2

The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 (Re-Release) – Tracklist:

01. Intro

02. No Easy Way Out

03. Maniac

04. St. Elmo’s Fire

05. A View To A Kill

06. (I’ve Had) The Time Of My Life

07. Wouldn’t It Be Good

08. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

09. The Power Of Love

10. The Heat Is On

11. The Neverending Story

12. Far From Over

13. Last Christmas (Bonus Track)

The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2 – Tracklist:

01. Waiting For A Star To Fall

02. King Of Wishful Thinking

03. The One And Only

04. When You Say Nothing At All

05. (I Just) Died In Your Arms

06. (You Drive Me) Crazy

07. Heaven Is A Place On Earth

08. Crush

09. I’ve Been Thinking About You

10. Venus

11. I Want It That Way

Wenn es zwei Dinge gibt, auf die wir Menschen uns einigen können, dann sind es Filme und Musik. Es erstaunt also nicht weiter, dass all diese ikonischen, spektakulären, generationenverbindenden Kracher der Achtziger und Neunziger genau diese beiden Dinge zusammenbringen: Es gibt keinen Blockbuster aus dieser Zeit ohne legendären Titelsong oder Soundtrack.

Das Allstar-Ensemble At The Movies weiß das. Auf ihren herrlich rockenden Breitwandspektakeln Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 & 2 verwandelt die Supergroup unter Führung von Chris Laney (Pretty Maids) einige der einprägsamsten und wichtigsten Filmsongs der Achtziger und Neunziger in furiose, hart rockende, lederjackentragende Versionen, die man so niemals zu hören geglaubt hätte. Schnell noch Popcorn holen und einen Platz suchen: Das Licht geht aus und die Show beginnt.

„Ich liebe es, eine Weile zu verschwinden. Die Welt abzuschalten und einfach mal für zwei Stunden an was anderes zu denken – letztes Jahr natürlich noch mehr als sonst“, erzählt Chris Laney von seiner Filmleidenschaft. „Während des Lockdowns habe ich mir also noch mehr Filme als sonst reingezogen, weil ich einfach nichts Besseres zu hatte“, erinnert sich der E.T.-Fan. „Ich gebe gern zu, dass ich auf romantische Komödien wie Mitten ins Herz – Ein Song für dich mit Hugh Grant stehe. In diesem Film gibt es diesen unfassbar kitschigen Song, Pop Goes My Heart, den ich einfach umwerfend finde!“, lacht der Schwede. „Ich musste sofort ein Cover davon machen, weil ich unbedingt herausfinden wollte, wie die Nummer als Rocksong klingt.“

Einfach nur aus Spaß schickte er den Song an den dänischen Schlagzeuger Allan Sørensen, der sofort Feuer und Flamme für Laneys Idee war, berühmte Titelsongs neuzuinterpretieren. „So hat alles angefangen“, zuckt Laney mit den Schultern. „Wir wollten in diesen dunklen Zeiten einfach ein bisschen Spaß haben. Also habe ich ein paar Freunde, die alle richtig Bock darauf hatten, angerufen.“ Die Sache ist ja: Wenn einer wie Laney bei „ein paar Freunden“ anruft, findet er sich plötzlich in einer Band mit Björn „Speed“ Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra), Linnéa Vikström (QFT), Morten Sandager (Firesoul, ex-Pretty Maids), Pontus Egberg (King Diamond, Wolf) oder Pontus Norgren (Hammerfall, Pänzer, Talisman, Dreams Fall) wieder. Um nur mal ein paar Hausnummern zu nennen. „Ich weiß, dass es ein riesiges Glück ist, all diese talentierten Menschen zu kennen. Mit einigen habe ich in Bands gespielt, mit anderen habe im Studio und auf der Bühne gearbeitet oder ich habe sie einfach so kennengelernt. Wir sind nur alle noch nie im selben Raum gewesen.“ Kommt noch.

Der erste Teil der wilden Reise führt durch die filmischen Achtziger: Mit Gusto, schelmischem Grinsen und jeder Menge Wucht zeigen uns At The Movies ihre herrlich unterhaltsamen, aufputschenden Versionen von St. Elmo’s Fire (aus St. Elmo’s Fire), We Don’t Need Another Hero (aus Mad Max: Jenseits Der Donnerkuppel), The Power Of Love (aus Zurück In Die Zukunft) oder The Neverending Story (aus Die Uunendliche Geschichte). „Die Songauswahl ist eigentlich recht einfach gewesen“, erzählt das Mastermind. „Ich wollte mich bewusst auf alles andere als auf die Rocksongs konzentrieren. Da gibt es natürlich auch phänomenale Stücke wie Danger Zone oder Eye Of The Tiger, aber das sind ja schon Rocksongs. Wir wollten aber eben mal sehen, was passiert, wenn man Discokracher oder diese gewaltigen, dramatischen Popballaden in echte Rocker verwandelt. Am Ende“, lacht er, „mussten wir eine Menge Saxofon durch E-Gitarren ersetzen.“

Teil 2 wirft sich unverblümt in die Arme der Neunziger: Waiting For A Star To Fall (aus Drei Männer Und Eine Kleine Lady), When You Say Nothing At All (aus Notting Hill), der rifflastige Rocker, der einst Jennifer Paiges Teenpophymne Crush gewesen war, oder das furiose Glam-Rock-Highlight Venus machen sehr schnell deutlich, dass es At The Movies vorrangig um eines ging: Spaß. Warum sonst sollte sich eine Bande etablierter Rocker einen Song der notorischen Heavy-Metal-Schwerenöter Backstreet Boys wie I Want It That Way vornehmen? „Wir hatten es auf Songs abgesehen, an die man sich als Rockband normalerweise nicht herantrauen würde“, erzählt uns Laney. „Was wir uns die ganze Zeit über gefragt haben, war also: Kommen wir damit durch? Und natürlich tun wir das, weil wir ja nichts zu verlieren haben. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir hätten ja niemals gedacht, dass sich überhaupt irgendjemand dafür interessieren würde. Doch plötzlich“, staunt er, „sind unsere hochgeladenen Songs echt bekanntgeworden. Da waren wir also, haben einen Song nach dem anderen veröffentlicht. Jeden Donnerstag um 19 Uhr.“

Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung, der Neuauflage von Teil 1 und des brandneuen zweiten Teils inszenieren sich At The Movies als Filmliebhaber mit einem Herz aus Rock und einer Vorliebe für Spaß. Aufgenommen in den jeweiligen Studios der Mitglieder und in Chris Laneys Heimstudio zusammengelötet, bieten beide Soundtrack Of Your Life-Teile Blockbuster-Unterhaltung auf Hollywood-Niveau – und bereiten den Weg für weiteren filmischen Rockunfug. „Mal sehen, was wir als Nächstes machen“, so Laney. „Ich hätte ja Bock auf ein Disney-Special, aber ich glaube nicht, dass Disney das genauso sieht. Vielleicht nehmen wir uns ja mal die Sechziger vor. Wer weiß.“ Was wir hingegen wissen, ist, dass diese Allstar-Bande jede Festivalbühne im Sturm erobern wird. „Was könnte denn besser sein als den Tag auf einem großen Festival mit diesen Songs zu eröffnen?“ Ja, was nur?

At The Movies sind:

Björn „Speed“ Strid – Gesang

Linnéa Vikström Egg – Gesang

Chris Laney – Gitarre

Morten Sandager – Keyboard

Allan Sørensen – Schlagzeug

Pontus Egberg – Bass

Pontus Norgren – Gitarre

At The Movies online:

www.atthemoviesband.com

www.facebook.com/atthemoviesofficial