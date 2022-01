At The Movies: „Heaven Is A Place On Earth“-Musikvideo anlässlich doppelter Albumveröffentlichung

Das Jahr 2022 hat just begonnen, die Welt ist nach wie vor von pandemiebekämpfenden Maßnahmen geprägt… Doch zumindest in musikalischer Hinsicht erscheint heute Licht am Ende des Tunnels, denn die skandinavische Allstar-Band At The Movies hat ihren Coveralbum-Doppelpack, der sich aus The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2 (90er Jahre) und The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 (80er Jahre; Neuauflage inkl. Bonustrack) zusammensetzt, via Atomic Fire Records auf den Markt gebracht. Ein wahrer Gute-Laune-Doppelpack voller rockiger Filmhit-Interpretationen, die selbst den hartgesottensten Hard’n’Heavy-Fans ein breites Grinsen ins Gesicht zu zaubern vermögen.



Bandkopf Chris Laney freut sich: „Wow, endlich ist der große Tag gekommen. Wir hätten niemals gedacht, dass wir quasi aus einer guten Laune heraus zwei Platten veröffentlichen würden, das ist verrückt! 22 Song- und Videoenthüllungen später denken wir anders darüber. Ich hoffe, dass wir Euch in dieser Form mindestens den Soundtrack des Jahres 2022 geliefert haben… Eines ist gewiss: Neues Material ist in der Mache. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit den beiden vorliegenden Alben!“



Zur Feier des Tages empfiehlt die Band ihren Fans außerdem ihr Musikvideo zu Heaven Is A Place On Earth, mit dem sie dem ursprünglich von Belinda Carlisle dargebotenen Stück, das im Film Romy Und Michele (1997) zu hören ist, Tribut zollt. At The Movies Version gibt es hier zu bestaunen:





Laney ergänzt: „Ein solches Stück hätte früher Kiss oder Bon Jovi gut zu Gesicht gestanden. Welch prächtiger Gute-Laune-Song, der einen direkt mitnimmt. Ich muss allerdings zugeben, dass mir Belindas Vibrato noch nie so sehr gefallen hat, weshalb ich umso glücklicher darüber bin, dass wir Linnéa und Björn mit an Bord haben. Ich sehe schon, wie unsere Hörerinnen und Hörer dazu ihre Flaschen aufploppen und die Korken knallen lassen. Auf Euch!“



Bestellt die beiden Alben als schickes Boxset (inkl. Kassetten, Walkman, Sonnenbrille und Schlüsselanhänger) oder einzeln im Format Eurer Wahl (CD/DVD-Digipak (die DVDs enthalten Videos zu allen Songs) und streamt sie auf Eurer favorisierten Streamingplattform.