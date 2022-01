Brother Johnny: Ein All Star Tribute an „Johnny Winter“ organisiert von Edgar Winter

Quarto Valley Records kündigt stolz die Veröffentlichung von Brother Johnny am 15. April 2022 an, einer Hommage an den legendären Bluesgitarristen, die von seinem Bruder Edgar Winter geschaffen wurde. Das Album ist eine kraftvolle klangliche Reise durch Johnnys musikalisches Leben, tadellos inszeniert, wie es nur sein Bruder Edgar konnte. Zusammen mit Edgar arbeitet eine beeindruckende Reihe renommierter Musiker an diesem Projekt, die Johnny kannten oder von ihm inspiriert wurden, darunter: Joe Bonamassa, Doyle Bramhall II, John McFee, Robben Ford, Billy Gibbons, David Grissom, Taylor Hawkins, Warren Haynes, Steve Lukather, Michael McDonald, Keb Mo, Doug Rappoport, Bobby Rush, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Derek Trucks, Waddy Wachtel, Joe Walsh, Phil X und Gregg Bissonette.



Das gitarrenlastige Album zelebriert die weitreichenden Stile, für die Johnny bekannt war – die 17 Tracks wurden von Edgar und Produzent Ross Hogarth sorgfältig ausgewählt, um Johnnys Entwicklung als Künstler zu repräsentieren, sein großes Erbe zu ehren und gleichzeitig eine persönliche Hommage von Bruder zu Bruder einzubauen, für die Edgar zwei neue Songs geschrieben hat.



Das Projekt ist seit Jahren in Planung, Edgar wurde zum ersten Mal kurz nach dem Tod seines Bruders am 16. Juli 2014 darauf angesprochen. Johnny hatte gerade auf dem Cahors Blues Festival in Frankreich gespielt, was sein letzter Auftritt werden sollte. Er war in die Schweiz gereist, wo sein nächster Auftritt geplant war, aber er starb im Hotel in Zürich im Schlaf, bevor er überhaupt die Chance dazu bekam.



Edgar erinnert sich: „Viele Leute versuchten sofort, mich davon zu überzeugen, ein Johnny-Winter-Tributalbum zu machen. Aber ich war völlig am Boden zerstört, und der Zeitpunkt schien mir einfach nicht der richtige zu sein. Erst nachdem ich das Rock ‚N‘ Blues Fest absolviert hatte, eine Tournee, die wir mit unseren jeweiligen Bands machen sollten, nahm die Idee eines Tribute-Albums Gestalt an.„



Edgar erklärt: „Ich hatte natürlich damit gerechnet, dass die ganze Sache abgeblasen werden würde. Aber zu meiner großen Überraschung baten mich die Veranstalter, die Tournee wie geplant fortzusetzen, und baten mich, als Headliner aufzutreten. Am ersten Abend, nachdem ich „Frankenstein“ gespielt hatte, beendete ich die Show mit Johnny B. Goode, Rock And Roll, Hoochie Koo und Jumpin‘ Jack Flash und widmete das Ende des Sets Johnny.



„Ich hatte erwartet, dass die Tournee sehr emotional, vielleicht traurig und möglicherweise schwierig werden würde, aber diese Songs zu spielen, erwies sich als eine große Quelle der Kraft und des Trostes für mich. Jeder auf der Tour war so freundlich und unterstützte mich, indem er aufstand, um zu jammen, und es wurde zu einer Art Tradition. Die Liebe und der Respekt für Johnny war so überwältigend, dass mir klar wurde, dass nicht nur Geschäftsleute hier eine Chance witterten, sondern auch Johnnys treue und hingebungsvolle Fans und unsere Musikerkollegen, von denen viele auf dieser Platte zu hören sind.



„Nach der Tournee und in den folgenden Jahren, als die Gespräche über ein Tribute-Album weitergingen, sagte meine Frau Monique, deren Intuition ich mehr vertraue als meiner eigenen, „Ich denke, du musst dieses Album machen, sowohl für Johnny, für dich selbst und für die Welt. Diese Anerkennung bist du deinem älteren Bruder schuldig. Wenn er nicht gewesen wäre, wärst du heute nicht da, wo du bist. Es gibt keinen Grund, sich darüber Sorgen zu machen. Wenn es geschehen soll, wird es geschehen.„



Bald darauf lernte Edgar Bruce Quarto kennen, den Gründer und Eigentümer von Quarto Valley Records. Es war sein grenzenloser Enthusiasmus und seine Hingabe an den klassischen Rock, den Blues (und Johnny im Besonderen), die Edgar davon überzeugten, dass die Zeit für dieses Tributalbum endlich gekommen war.



„Quarto Valley Records fühlt sich geehrt, Edgars Tribut an seinen Bruder Johnny zu veröffentlichen“, sagt Bruce Quarto. „Ein Album, das in seiner Musikalität ebenso bemerkenswert ist wie in der Tiefe des Gefühls, das in jeder einzelnen Note jedes einzelnen Songs durchscheint. Die übermenschliche Kunstfertigkeit und Inspiration, die man in den Neuinterpretationen einiger von Johnnys unverkennbaren Songs wie Hootchie Koo und Alive And Well hört, wird nur noch von Edgars originellem und sehr persönlichem End Of The Line übertroffen, das einen sehr menschlichen Ton anschlägt. Das Album ist nichts weniger als ein Meisterwerk. Enjoy!„



Diese Ankündigung kommt zusammen mit der Veröffentlichung von Johnny B. Goode, einem Song, der nicht nur vom Namen her, sondern auch vom Gefühl her perfekt passt und der bis zum Schluss ein Standard in Johnnys Sets blieb. Der Anfang kommt direkt aus den Lautsprechern – die berüchtigte Gitarrenlinie zusammen mit Edgars rauchigem Klavier – gefolgt von den brüllenden Vocals von Edgar und Joe Walsh.



Joe gibt sich hier die Ehre und überlässt seine legendäre Gitarrenarbeit einem persönlichen Favoriten namens Stranger (mit Michael McDonald und Ringo Starr am Schlagzeug).



Die Signature-Gitarre wird meisterhaft vom Texaner David Grissom gespielt, der die perfekte Balance zwischen Chuck Berrys klassischen Riffs und Johnnys wildem Winter-Wirbelsturm der Intensität findet. Edgar bringt das Haus mit einem texanischen Saxophontornado zum Beben, begleitet von Blitz und Donner von Bob Glaub am Bass, Gregg Bissonette am Schlagzeug und dem zusätzlichen Gesang von Phil X.



Brother Johnny wird am 15. April 2022 auf CD, Vinyl und digital auf allen Plattformen erhältlich sein.