Frenzal Rhomb: neuer Song „Thought It Was Yoga But It Was Ketamine“ inklusive Musikvideo

Nach sechs langen Jahren, meldet sich die australische Melodic-Punkrock-Band Frenzal Rhomb endlich wieder zurück. Am 7. April werden sie ihr bereits zehntes Album Fat Wreck/Edel veröffentlichen, welches 19 Songs beinhaltet und im The Blasting Room in Fort Collins, Colorado aufgenommen wurde. Die 19 Songs wurden größtenteils während der Pandemie geschrieben, in der Pet Food Factory pre-recorded und final im Blasting Room in Fort Collins, Colorado mit Hilfe von u.a. Bill Stevenson, Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble aufgenommen, gemischt und gemastert.

Einen weiteren Einblick in die kommende Platte erhält man jetzt über ihre neue Single I Thoght It Was Yoga But It Was Ketamine verschaffen.

