Time For Metal Adventskalender 2025: 32 Partner sind bereits am Start

Wir haben euch im Oktober bereits mit den ersten Informationen zu unserem Adventskalender versorgt und wollen damit jetzt weitermachen. Hier noch mal im Schnellformat der allgemeine Rahmenplan des Time For Metal Adventskalender 2025.
Wir haben zudem folgende 7 neue Partner für euch dazugewinnen können:
Mergener Hof, Baphofest, Beerenweine Riese GmbH & Co KG, Metalacker Tennenbronn, Plattenkiste (Hamburg), Remedy Records, Kneipenterroristen
Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:
Metaldrinks-Gin, EMP, EFAG GmbH & Co. KG, Apostasy Records, STP Hamburg Konzerte GmbH, Beerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsulting, CMM GmbH, Kettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbH, Perception Label, Burning Q Festival, Das Bett – Frankfurt, Headbangers Open Air, Tolminator, Mergener Hof, Metalacker Tennenbronn, Starkult Promotion, Navigator Productions, Out Of Line Music, Skaldenfest, Baphofest, Verlag Andreas Reiffer, SPV/Steamhammer, Noisolution, loudHer PR, Plattenkiste (Hamburg), Nauntown Music, Remedy Records, Kneipenterroristen und Sure Shot Worx waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.
Euer Time For Metal Team!