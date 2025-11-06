Time For Metal Adventskalender 2025: 32 Partner sind bereits am Start

Das Prinzip bleibt gleich: Jeden Tag gibt es einen glücklichen Gewinner, der ein dickes Paket aus diversen Artikeln der Welt des Rock und Metal erhält. Seit 2016 ist es bei uns Tradition, dass unser Kalender nicht nur 24, sondern 26 Türchen hat. Damit sorgen wir für weitere coole Gewinne, die euer Fest noch lauter werden lassen.

Wir haben zudem folgende 7 neue Partner für euch dazugewinnen können:

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks-Gin, EMP, EFAG GmbH & Co. KG, Apostasy Records, STP Hamburg Konzerte GmbH, Beerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsulting, CMM GmbH, Kettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbH, Perception Label, Burning Q Festival, Das Bett – Frankfurt, Headbangers Open Air, Tolminator, Mergener Hof, Metalacker Tennenbronn, Starkult Promotion, Navigator Productions, Out Of Line Music, Skaldenfest, Baphofest, Verlag Andreas Reiffer, SPV/Steamhammer, Noisolution, loudHer PR, Plattenkiste (Hamburg), Nauntown Music, Remedy Records, Kneipenterroristen und Sure Shot Worx waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!