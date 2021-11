At The Movies: enthüllen Musikvideo zu „Last Christmas“ (Wham!-Cover) – gleichnamige 7″-Single ab sofort erhältlich

Die skandinavische Allstar-Band At The Movies wird ihr 90er-Jahre-Filmhit-Coveralbum, The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2, sowie die Neuauflage ihres Debütwerks, des 80er-Jahre-Filmhit-Coveralbums The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1, am 07. Januar 2022 via Atomic Fire Records veröffentlichen. Genauso unerwartet, wie die Truppe vergangenes Jahr ins Rampenlicht getreten ist, überrascht sie ihre Fans nun mit einem Video zu Last Christmas, dem Titeltrack ihrer ab sofort erhältlichen 7″-Single und gleichzeitig Bonustrack der erwähnten The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1-Neuveröffentlichung. Lasst Euch hier „whammen“:



Gitarrist Chris Laney kommentiert: „Oh nein! SCHON WIEDER DIESER SONG?! Habt Ihr Euch das auch schon einmal gefragt? Ich weiß, dass ich dies zumindest schon getan habe… Und genau deshalb MUSSTEN wir einfach eine ATM-Version dieses Stücks aufnehmen, haha. Ich liebe Weihnachten. Jene Jahreszeit ist meine liebste, weshalb ich hoffe, dass wir Euch diese hiermit versüßen können. Genehmigt Euch etwas Eierpunsch oder ein Glas Glühwein und habt Spaß damit!“



Sichert Euch die rote Last Christmas-7″-Vinylsingle ( B-Seite: Waiting For A Star To Fall) hier: https://shop.atomicfire-records.com/product/41703/last-christmas-red-vinyl.