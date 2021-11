Eskimo Callboy: kündigen neue Single „Pump It“ mit einem Vlog an

Meine Damen und Herren! Es ist an der Zeit, die Turnschuhe anzuziehen und die Schnürsenkel zu schnüren, denn Eskimo Callboy kündigen ihre neue Single Pump It an. Nachdem die berühmt-berüchtigte Band aus Castrop-Rauxel erst kürzlich mit ihrem aktuellen Track We Got The Moves einen weiteren Mega-Hit gelandet hat, teasern sie bereits einen weiteren Knaller an, der am 3. Dezember erhältlich sein wird.

Die Band kommentiert: „Wenn dein Geist mit guten Vibes und positiver Energie aufgepumpt ist, braucht es nur einen passenden Song, um deinen Körper in ästhetische Perfektion zu verwandeln. Mit unserem neuen Song Pump It lassen wir euch wachsen… geistig, körperlich, wie auch immer ihr wollt! Check it out!“

Um die Sache aufzupeppen, bringen Eskimo Callboy außerdem ein streng limitiertes Maxi-CD-Bundle auf den Markt, das Pump It + zwei Remixe auf CD, ein exklusives T-Shirt sowie ein A2-großes Pump It-Poster enthält, das am 3. Dezember erscheinen wird. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, also sichert euch jetzt euer exklusives Pump It-Bundle.