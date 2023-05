Anti-Flag: präsentieren „Circle Session“ mit akustischen Song-Interpretationen

Zur Veröffentlichung ihres aktuellen Albums Lies They Tell Our Children im Januar hatten Anti-Flag 200 Fans zu einer exklusiven Circle Session ins Berliner Lido eingeladen. In diesem intimen Rahmen präsentierten Sänger Justin Sane und Bassist Chris #2 neue Songs und Band-Klassiker im akustischen Gewand. Die gesamte Session ist jetzt online verfügbar – hier ansehen

Im Sommer wird die Punk-Band aus Pittsburgh nach Europa zurückkehren und bei Festivals sowie als Support für Feine Sahne Fischfilet gewohnt vollverstärkt auftreten. Sänger Justin Sane: „At a time in our lives where we feel more and more disconnected, where uncertainty and fear grow endlessly more prevalent… we are beyond grateful to get to travel across Europe and play these shows. Each one a reminder that in this battle none of us are alone. Kindness, empathy, and justice will forever win. We can’t wait to a see ya in the pit!“

Anti-Flag live

03.06. Linz (AT), Sbäm Festival

08.06. Rothis (AT), Alpen Rock

10.06. Interlaken (CH), Greenfield Festival

16.06. Scheessel (DE), Hurricane Festival

17.06. Neuhausen ob Eck (DE), Southside Festival

24.06. Münster (DE), Vainstream Rockfest

18.08. Hamburg (DE), Open Air am Großmarkt*

25.08. Kaltenberg (DE), Schloss Kaltenberg*

26.08. Losheim (DE), Strandbad Open Air*

*Support für Feine Sahne Fischfilet

