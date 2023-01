Anti-Flag – Lies They Tell Our Children

Artist: Anti-Flag

Herkunft: Pittsburgh

Album: Lies They Tell Our Children

Spiellänge: 33:08 Minuten

Genre: Punk

Release: 06.01.2023

Label: Spinefarm Records

Link: www.anti-flag.com

Bandmitglieder:

Gesang, Leadgitarre – Justin Sane

Gitarre – Christopher Head

Bass – Christopher Barker

Schlagzeug – Pat Thetic

Tracklist:

01. Sold Everything

02. Modern Meta Medicine (feat. Jesse Leach of Killswitch Engage)

03. Laugh. Cry. Smile. Die. (feat. Shane Told of Silverstein)

04. The Fight Of Our Lives (feat. Tim McIlrath of Rise Against and Brian Baker of Bad Religion)

05. Imperialism (feat. Ashrita Kumar of Pinkshift)

06. Victory Or Death (We Gave ‘Em Hell) (feat. Campino of Die Toten Hosen)

07. The Hazardous

08. Shallow Graves (feat. Tré Burt)

09. Work & Struggle

10. NVREVR (feat. Stacey Dee of Bad Cop/Bad Cop)

11. Only In My Head

Es ist das bereits 13. Album, das Anti-Flag am 06.01.2023 veröffentlichten und es verspricht besten Punkrock, verteilt auf elf Songs. Beim ersten Durchhören war ich zunächst etwas ernüchtert und fand es zwar okay, aber nicht so den Knaller, der mich direkt umgehauen hätte. Glücklicherweise packte ich mir das Album ins Auto und ich muss sagen, seit es dort in Endlosschleife läuft, hat es mich echt eingefangen.

Sold Everything eröffnet als kürzestes Stück Lies They Tell Our Children. Es beginnt sehr ruhig, aber eindringlich und baut sich zur Mitte hin immer kraftvoller auf. Es ist definitiv ein guter Einstieg, der dann Platz macht für Modern Meta Medicine. Jesse Leach von Killswitch Engage unterstützt hier und es wird deutlich lauter und schneller. Besonders im Refrain eskaliert es dann richtig und wird wunderbarer Metal-Punk. Eins meiner Lieblingsstücke folgt: Laugh. Cry. Smile. Die. Bei diesem Song ist Shane Told von Silverstein mit am Start und es erinnert mich anfangs ein wenig an den Punk aus den 90ern. Es ist schön abwechslungsreich und immer wieder ordentlich schnell. Das macht einfach gute Laune! Auch der nächste Song gefällt mir richtig gut. Vielleicht nicht zuletzt die Einflüsse von Tim McIlrath von Rise Against und Brian Baker von Bad Religion machen The Fight Of Our Lives zu einem wirklich spannenden Song. Rasante Wechsel zwischen Metal und Punk, Shout und Hymne lassen die Füße wippen und den Kopf bangen. Für Imperialism wurde Ashrita Kumar von Pinkshift mit ins Boot geholt. Der Song ist fast ein bisschen poppig und ragt nicht wirklich heraus. Victory Or Death (We Gave ‘Em Hell) beginnt und erinnert mich erst mal an einen Weihnachtssong. Insgesamt ist es eher ruhig und irgendwie dramaturgisch angehaucht. Campino von den Toten Hosen hört man raus, wenn man weiß, dass er dabei ist. Ganz nett, dass so viele Kollegen auf diesem Werk einen Platz gefunden haben. Es wirkt zwar manchmal etwas sehr rund und fast zu ausgefeilt für ein Punkalbum, aber es hat durchaus seinen Charme. The Hazardous ist dann noch mal eins der vier Stücke, bei denen Anti-Flag pur zu hören sind, und es kommt fast etwas langweilig im Vergleich zum Rest.

Shallow Graves mit Tré Burt ist als Nächstes am Start und ich googel nebenbei mal, wer der Mensch hinter dem Namen ist. Richtig viel finde ich nicht, wohl ein Liedermacher, der noch nicht so wirklich oft in Erscheinung getreten ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Song, der reißt mich von keinem Barhocker. Work & Struggle wird wieder punkiger, rotziger und etwas schneller, was mir persönlich deutlich besser gefällt. Auch NVREVR feat. Stacey Dee von Bad Cop/Bad Cop legt einen Zahn zu und ist für mich eins der wirklich starken Stücke auf diesem Album. Abgeschlossen wird mit Only In My Head – fast stoisch drängt der Song voran und macht zum Ende noch mal gute Laune.