Beartooth: im März auf EU-UK-Tour, erste Show ausverkauft

Beartooth sind ab Anfang März auch bei uns auf Tour. Die Show in Köln ist bereits ausverkauft und weitere werden sicherlich folgen. Mit dabei sind Motionless In White und Stray From The Path.

Beartooth EU-UK-Tour 2023

09.03.2023 Frankfurt – Jahrhunderthalle

10.03.2023 CH-Zürich – Volkhaus

23.03.2023 Köln – Palladium

24.03.2023 München – Zenith

25.03.2023 AT-Wien – Gasometer

29.03.2023 Stuttgart – Porsche Arena

30.03.2023 Hamburg – Sporthalle

31.03.2023 Leipzig – Hause Auensee

01.04.2023 Berlin – Columbiahalle

Die letzten Tickets gibt es u.a. hier.

Beartooth aus Columbus, Ohio, überraschten letztes Jahr ihre Fans der überraschenden Veröffentlichung der Single Riptide.

„In Riptide geht es darum, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen und zu versuchen, mich nicht mehr auf all die negativen Dinge zu konzentrieren, die mein Leben seit geraumer Zeit umgeben, sondern mich darauf zu konzentrieren, gesünder und glücklicher zu sein und eine bessere Zeit in meinem Leben zu haben“, erklärt Frontmann Caleb Shomo.