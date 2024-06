Landmvrks: stimmt für Landmvrks bei den „Heavy Music Awards“

Landmvrks, die Metalcore-Titanen aus Marseille, sind offiziell für die Heavy Music Awards in London nominiert worden und treten in zwei prestigeträchtigen Kategorien an: „Bester internationaler Künstler“ und „Bester internationaler Live-Künstler“. Diese Anerkennung folgt auf den großen Erfolg ihrer letzten Single Creature, die mit ihrem einzigartigen Sound und ihrer emotionalen Tiefe Fans und Kritiker gleichermaßen in ihren Bann gezogen hat.

Zusätzlich zu den Nominierungen bereiten sich Landmvrks auf eine aufregende Tournee mit den bekannten Bands Beartooth und Polaris vor. Die Fans können sich auf ein elektrisierendes Live-Erlebnis freuen, wenn Landmvrks ihre dynamischen Performances auf Bühnen in ganz Europa bringen. Die Band wird immer beliebter, und diese Nominierungen unterstreichen ihren Einfluss auf die globale Heavy-Musik-Community.

Beartooth UK/EU 2024

Special Guests: Landmvrks, Polaris

10.10.24 Germany Berlin Columbiahalle

11.10.24 Germany Köln Palladium

12.10.24 Germany Köln Palladium *low tickets*

15.10.24 Austria Vienna Gasometer

16.10.24 Germany Wiesbaden Schlachthof

17.10.24 Germany Wiesbaden Schlachthof

18.10.24 Germany Munich Zenith

19.10.24 France Paris Le Bataclan*

21.01.24 UK Birmingham O2 Academy

22.01.24 UK Birmingham O2 Academy

24.10.24 UK Manchester O2 Victoria Warehouse

25.10.24 UK Manchester O2 Victoria Warehouse

26.10.24 UK London Alexandra Palace

28.10.24 Belgium Brusels AB

29.10.24 Belgium Brusels AB

31.10.24 Netherlands Tulburg 013

01.11.24 Netherlands Tulburg 013

02.11.24 Germany Hamburg Sporthalle Hamburg

*ohne Landmvrks

Mehr Infos zu Landmvrks findet ihr hier:

Landmvrks sind:

Florent Salfati | Gesang

Nicolas Exposito | Gitarre

Paul C. Wilson | Gitarre

Rudy Purkart | Bass

Kevin D’Agostino | Schlagzeug

Landmvrks online:

https://www.landmvrks.com

https://www.instagram.com/landmvrks

https://www.facebook.com/landmvrks