Bleed From Within: veröffentlichen Video zu „Hands Of Sin“ vor Beginn der Sommerfestival-Shows

Am 10. Juni ist die brandneue Hymne Hands Of Sin von Bleed From Within erschienen, zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten, von der Kritik gelobten Albums Shrine. Diese monumentale neue Single kommt gerade rechtzeitig für die intensiven Festival-Shows der Band in Europa und gibt einen Vorgeschmack auf das, was im Winter als Special Guest im Vorprogramm von Slipknot in den Arenen Europas zu sehen sein wird.

Seht euch das Video zu Hands Of Sin jetzt hier an:

Streamt Hands Of Sin jetzt auf allen Plattformen unter: https://bleedfromwithin.bfan.link/hands-of-sin.ema

Ali Richardson kommentiert: „Hands Of Sin marks a new chapter for Bleed From Within. We’ve worked incredibly hard on this material and pushed ourselves as songwriters. The result is one of the best songs we’ve ever written and we’re incredibly proud to share it with the world. Can not wait to play this on the festivals stages this Summer. Play it loud!“

2024 Festivals

12.06 – CZ – Rock For People Festival

15.06 – UK – Download Festival

20.06 – BE – Graspop Metal Meeting

22.06 – DE – Full Force Festival

24.06 – DE – Matrix Bochum

25.06 – DE – Schweinfurt, Stattbahnhof

28.06 – NL – Jera On Air

Slipknot – Here Comes The Pain UK/EU 2024 Tour

w/ Special Guests: Bleed From Within

05.12 – NL – Amsterdam, Ziggo Dome

06.12 – DE – Dortmund, Westfalenhalle

08.12 – DE – Stuttgart, Schleyerhalle

09.12 – DE – Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

11.12 – CH – Zurich, Hallenstadion

12.12 – FR – Paris, Accor Arena

14.12 – UK – Leeds, First Direct Arena

15.12 – UK – Glasgow, OVO Hydro

17.12 – UK – Manchester, CO-OP Live Arena

18.12 – UK – Birmingham, Utilita Arena

20.12 – UK – London, O2 Arena

21.12 – UK – London, O2 Arena

Bleed From Within haben im letzten Jahr einige beeindruckende Tourdaten absolviert, darunter die Lamb Of God Headbangers Boat Cruise, gefolgt von einer kolossalen Sommertour, die sowohl Headline-Shows als auch Auftritte mit Heaven Shall Burn und Festivalauftritte bei Festivals wie Brutal Assault (Tschechien), Summer Breeze (Deutschland) und Alcatraz (Belgien) umfasste und mit einer 13-tägigen Tour als Support von Trivium in Großbritannien endete. Dies alles war die Krönung einer äußerst erfolgreichen Debüt-Amerikatour Anfang des Jahres mit August Burns Red und The Devil Wears Prada.

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichten Bleed From Within die Shrine Deluxe Edition. Ihr atemberaubendes letztes Studioalbum Shrine wurde im Sommer 2022 veröffentlicht und stellt das bisher bahnbrechendste Werk der Band dar und unterstreicht die kühne Absicht von Bleed From Within. Die 5-köpfige schottische Band beansprucht ihre Position als die aufregendste Perspektive im modernen Metal.

Mehr Infos zu Bleed From Within und der Shrine Deluxe Edition findet ihr hier:

Bleed From Within sind:

Scott Kennedy – Gesang

Craig Gowans – Gitarre

Steven Jones – Gitarre

David Provan – Bass

Ali Richardson – Schlagzeug

