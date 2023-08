Bleed From Within: veröffentlichen neue Single „The Will To Resist“ aus der am 10.11.2023 erscheinenden „Shrine Deluxe Edition“

Nachdem Bleed From Within Anfang des Jahres eine äußerst erfolgreiche Debüt-Amerikatournee mit August Burns Red und The Devil Wears Prada absolviert haben, befinden sie sich nun mitten in einer kolossalen Sommertournee, die sowohl Headline-Shows als auch einige Auftritte mit Heaven Shall Burn und Festivalauftritte bei Festivals wie Brutal Assault (Tschechien), Summer Breeze (Deutschland) und Alcatraz (Belgien) umfasst. Abgerundet wird dieser Lauf durch eine 13-tägige Tour als Support von Trivium durch Großbritannien und einen Besuch in den USA beim Blue Ridge Rock Fest.

Um diese energiegeladene Periode von Live-Shows zu markieren, haben Bleed From Within heute eine neue Single mit dem Titel The Will To Resist veröffentlicht, die aus der Shrine Deluxe Edition stammt, die am 10. November 2023 erscheinen wird.

Ihr atemberaubendes letztes Studioalbum Shrine wurde im Sommer 2022 veröffentlicht und stellt das bisher bahnbrechendste Werk der Band dar und unterstreicht die kühne Absicht von Bleed From Within. Die 5-köpfige schottische Band beansprucht ihre Position als die aufregendste Perspektive im modernen Metal.

Ali Richardson erklärte,

„Es war ein erstaunliches Jahr für uns seit der Veröffentlichung von Shrine! Als sich der Tourneeplan zu füllen begann, begannen wir die Wirkung des Albums auf unsere Karriere zu schätzen, so dass wir die Idee hatten, eine Deluxe Edition für unsere Fans zu veröffentlichen. Die drei neuen Songs, die hier zu finden sind, waren fast schon Teil der ursprünglichen Veröffentlichung. Sie sind alle sehr unterschiedlich in ihrer Komposition und es gab viele Diskussionen, als wir uns auf das endgültige Tracklisting geeinigt haben. The Will To Resist ist die Leadsingle und ein Favorit der Band. Ich bin mir sicher, dass seine Intensität bei unserem Publikum Anklang finden wird. Ihr könnt unsere Website besuchen, um euer Exemplar der limitierten Vinyl-Edition vorzubestellen und euch das Merchandise anzuschauen, das wir dazu zusammengestellt haben. Danke für eure Unterstützung!“

Seht euch den Visualizer zu The Will To Resist hier an:

Streamt The Will To Resist und kauft die Shrine Deluxe Edition hier: https://bleedfromwithin.bfan.link/the-will-to-resist.ema

Shrine Deluxe Edition – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. I Am Damnation

2. Sovereign

3. Levitate

4. Flesh And Stone

5. Invisible Enemy

6. Skye

7. Stand Down

8. Death Defined

9. Shapeshifter

10. Temple Of Lunacy

11. Killing Time

12. Paradise

13. The Will To Resist *Bonustrack*

14. Overthrone *Bonustrack*

15. Chemical Carnival *Bonustrack*

Erlebt Bleed From Within auf den Konzerten ihrer Sommertournee.

Bleed From Within Summer Tour 2023

Aug 09 – CZ, Jaromer, Brutal Assault Festival

Aug 11 – ES, Villena, Leyendas Del Rock

Aug 13 – DE, Kortrijk, Alcatraz Festival

Aug 14 – DE, Leer, Zollhaus &&

Aug 15 – DE, Dortmund, Junkyard Outdoor &&

Aug 16 – DE, Dinkelsbuhl, Summer Breeze

Aug 17 – DE, Tubingen, Sudhaus Open Air

Aug 18 – CH, Vallamand, Rock The Lakes Festival

Aug 19 – FR, Carhaix-Plouquer, Motorcultor Festival

Aug 20 – NL, Eindhoven, Dynamo Metalfest

Aug 23 – UK, Cambridge, Corn Exchange ***

Aug 24 – UK, Norwich, UEA ***

Aug 25 – UK, Nottingham, Rock City ***

Aug 26 – UK, Oxford, O2 Academy ***

Aug 28 – UK, Stoke, Victoria Hall ***

Aug 29 – UK, Liverpool, O2 Academy ***

Aug 30 – UK, Sheffield, O2 Academy ***

Aug 31 – UK, Newcastle, NX ***

Sept 02 – UK, Edinburgh, O2 Aacdemy ***

Sept 03 – UK, Leeds, Stylus ***

Sept 04 – UK, Bristol, O2 Academy ***

Sept 06 – UK, Folkestone, Leas Cliff Hall ***

Sept 07 – UK, Southampton, O2 Guildhall ***

Sep 10 – USA, Virginia, Blue Ridge Rock Fest



*** Termine mit Trivum

&& Termine mit Heaven Shall Burn

Bleed From Within veröffentlichten im Juni 2022 ihr atemberaubendes Studioalbum Shrine. Es war das am sehnlichsten erwartete Album ihrer Karriere und ihr bisher bahnbrechendstes Werk.

Shrine wurde in den Real World Studios und im HQ von Bleed From Within, UK, aufgenommen. Das Album wurde in Eigenregie produziert. Das Abmischen übernahmen Adam „Nolly“ Getgood und Sebastian Sendon, das Engineering wurde von Adam „Nolly“ Getgood und Bleed From Within übernommen. Das Shrine-Artwork wurde von David Provan entworfen, das Layout stammt von Simon Atkinson.

Seht euch gerne hier das Time For Metal-Review zum grandiosen Album Shrine an:

Bleed From Within sind durch die Hölle gegangen und wieder zurück, aber sie sind keine Fremden, wenn es darum geht, Entbehrungen zu ertragen. Als eine weltweite Pandemie ihre Pläne zunichte zu machen drohte, hoben die Glasgower kollektiv fünf Mittelfinger und machten weiter. Es ist keine Überraschung, dass diese unaufhaltsame Riff-Maschine weiterhin so rasend schnell nach vorne prescht – die härteste Band, die je aus Schottland hervorgegangen ist, ist nicht zu bremsen.

Der Ruf der Band als eine der stärksten Kräfte im modernen Metal hat ihnen Tourneen mit Megadeth, Lamb Of God, Testament und Heaven Shall Burn eingebracht, um nur einige zu nennen. 2021 dominierten sie die britische Live-Szene, verkauften im November ihre bisher größte Headline-Tour aus, eroberten die Herzen auf der Arena-Tour von Bullet For My Valentine, spielten als Support von Lamb Of God im Livestream und legten beim Download Festival und beim Bloodstock Festival buchstäblich eine Glanzleistung hin.

Shrine hat die meiste Arbeit in Anspruch genommen, um ein Album zusammenzustellen, das ihre Selbstwahrnehmung sowohl auf persönlicher als auch auf technischer Ebene herausfordert – der Höhepunkt von zwei Jahren harter Arbeit, die ihre künstlerische Kraft verkörpert. Bewaffnet mit den Erkenntnissen, die sie aus der Weiterentwicklung ihres Sounds in den letzten zehn Jahren gewonnen haben, ohne jemals ihre DIY-Wurzeln aus den Augen zu verlieren, ist dies Bleed From Within in Bestform. Es ist nicht zu leugnen, dass die nächsten Schritte der Band die Weltherrschaft sind, wobei Shrine ein Wendepunkt ist.

Bleed From Within sind:

Scott Kennedy – Gesang

Craig Gowans – Gitarre

Steven Jones – Gitarre

David Provan – Bass

Ali Richardson – Schlagzeug

Bleed From Within – online:

https://www.bleedfromwithin.com/

https://www.facebook.com/bleedfromwithinband

https://www.instagram.com/bleedfromwithin/