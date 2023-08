Urne: veröffentlichen neues Album „A Feast On Sorrow“ und Fokus-Track „A Stumble Of Words“

Am 11. August hat das Londoner Metal-Trio Urne sein neues Album A Feast On Sorrow über Candlelight Records veröffentlicht. Dieses zutiefst persönliche Studioalbum ist eine düstere Betrachtung der Unausweichlichkeit von Krankheit, Demenz und Verfall im Alter. Zur Feier der Veröffentlichung haben Urne auch den Titelsong des Albums und den Visualizer für A Stumble Of Words veröffentlicht.

Joe Nally sagt zu A Stumble Of Words:

„Für mich ist A Stumble Of Words der beste Song, den Angus und ich je geschrieben haben, sei es bei Urne oder bei anderen Projekten. Längere Songs zu schreiben ist das, was wir am besten können, und wir lieben es zu sehen, wohin wir einen Song bringen können und auch, wohin wir zukünftige Hörer bringen können. Wir haben uns bei diesem Song von einer Reihe von Einflüssen leiten lassen – ich persönlich habe mich von unserem letzten Album Serpent & Spirit, Tom Keifer und Queensryche inspirieren lassen. Wir hören uns auch viel Filmmusik an, das fließt immer mit ein, wenn wir uns längeren Songs nähern.“

Es gibt Zeiten im Leben, in denen es sich anfühlt, als ob die Dunkelheit das Licht verschlingen würde. Leid. Verlust. Die Leere, die folgt. Eine umgestürzte Sanduhr, die unaufhaltsam in den kalten Schatten des Jenseits rieselt und nicht nur die Menschen verschlingt, die uns am nächsten stehen, sondern auch all die Jahrzehnte an Wissen und Erinnerungen, die ihnen lieb und teuer waren. Aus der Ferne können wir uns gegen die düstere Unvermeidlichkeit von Krankheit, Demenz und Verfall im Alter wappnen, aber wenn wir uns näher mit ihren Auswirkungen befassen, fällt es uns leicht, uns einen verborgenen Dämon vorzustellen, der sich an dem verursachten Elend labt. Unter solchen Umständen begann Joe Nally mit der Arbeit an Urnes zweitem, grausamen Album A Feast On Sorrow. „Es gab viele dunkle Zeiten“, seufzt der Frontmann und denkt dabei an zwei Familienmitglieder, die von einer degenerativen Krankheit befallen waren. „Menschen zu verlieren ist eine schreckliche Sache; wenn die Realität einen trifft, schockiert sie einen. Ich war voller aufgestauter Emotionen – Wut, Verwirrung – und ich konnte sie scheinbar nur durch Aggression loswerden. Das bedeutet, dass diese Platte viel aggressiver ist. Es ist viel düsterer. Auf unserer ersten LP Serpent & Spirit gab es einige ‚lustige‘ Elemente. Davon gibt es hier nicht viele.“

Joe Duplantier, Frontmann der Modern-Metal-Goliaths Gojira, wandte sich unerwartet direkt an die Band – er war ein Fan des Debütalbums der Band, Serpent & Spirit – und bot Urne die Möglichkeit, mit ihm in seinem Silver Cord Studio in Brooklyn, New York, aufzunehmen. Joe Nally fügt hinzu: „Wir hatten viele Höhen und Tiefen während dieses Prozesses, aber das Endergebnis ist etwas, auf das wir alle drei sehr stolz sind. Die Ehre, nach New York zu reisen, um mit Joe Duplantier und Johann Meyer an diesem Album zu arbeiten, haben wir nicht für möglich gehalten, und dass Ted Jensen das Album gemastert hat, war eine Erfahrung, von der wir nur träumen konnten. Dieses ganze Album ist sehr persönlich für mich. Es hat mich als Person wachsen lassen und mir geholfen, den Trauerprozess besser zu verstehen als zuvor. Dies ist kein fröhliches oder erhebendes Album, es ist sehr roh und real, und als sich die Gelegenheit ergab, mit Joe zu arbeiten, wussten wir alle, dass er die perfekte Person ist, um die Botschaft dieses Albums einzufangen.“

Nach dem Auftritt der Band auf dem diesjährigen Bloodstock Festival können die Fans Urne im Rahmen der Copenhell Metal Cruise im Oktober 2023 erleben. Tickets und weitere Informationen sind hier zu finden.

A Feast On Sorrow – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. The Flood Came Rushing In

2. To Die Twice

3. A Stumble Of Words

4. The Burden

5. Becoming The Ocean

6. A Feast On Sorrow

7. Peace

8. The Long Goodbye/Where Do The Memories Go?

Bandmitglieder:

Joe Nally – Gesang/Bass

Angus Neyra – Leadgitarre

James Cook – Schlagzeug

Urne online:

