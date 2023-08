Annisokay: veröffentlichen neue Single „Throne Of The Sunset“ aus ihrer neuen EP „Abyss Pt I“

Annisokay, die dynamische deutsche Rock/Metal-Band, zieht seit ihrer Gründung im Jahr 2007 das Publikum in ihren Bann. Mit ihrer außergewöhnlichen Mischung aus schweren Gitarrenriffs, treibenden Schlagzeugrhythmen, melodischem Gesang und aggressiven Shouts hat sich die Band eine engagierte und schnell wachsende Fangemeinde auf der ganzen Welt erspielt.

Angeführt von Sänger und Produzent Chris Wieczorek (Sawdust Recording) haben Annisokay gerade ihre brandneue Single Throne Of The Sunset veröffentlicht, die aus ihrer neuen EP Abyss Pt I stammt, die am 22. September über Arising Empire erscheint.

Jetzt Throne Of The Sunset anhören!

https://arisingempire.com/abyss

Abyss Pt I – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Into The Abyss

2. Human

3. Ultraviolet

4. Throne Of The Sunset

5. Calamity

6. Time

Erlebt Annisokay live bei den folgenden Terminen:

Annisokay – Europatour 2023

01.10.23 CH-Aarau, Kiff

02.10.23 DE-Stuttgart, Im Wizemann

05.10.23 DE-Dresden, Tante Ju

06.10.23 DE-Berlin, Columbia Theater

07.10.23 DE-Hamburg, Gruenspan

08.10.23 DE-Hanover, Musikzentrum

10.10.23 FR-Paris, La Boule Noire

11.10.23 BE-Antwerp, Kavka

12.10.23 UK-London, The Garage

13.10.23 UK-Nottingham, Rescue Rooms

14.10.23 UK-Manchester, Rebellion

15.10.23 UK-Brighton, Chalk

17.10.23 DE-Cologne, Essigfabrik

18.10.23 DE-Frankfurt, Batschkapp

19.10.23 CZ-Prague, Storm Club

20.10.23 HU-Budapest, Barba Negra

21.10.23 PL-Krakow, Kwadrat

22.10.23 PL-Warsaw, Proxima

24.10.23 DE-Nuremberg, Hirsch

25.10.23 DE-Munich, Backstage Werk

26.10.23 DE-Munster, Sputnik Halle

27.10.23 NL-Tilburg, Hall Of Fame

Tickets: https://www.eventim.de/artist/annisokay

Im Jahr 2022 veröffentlichte die Band die Special Edition ihres höchst erfolgreichen und von der Kritik gefeierten Albums Aurora, das auf Platz 18 der offiziellen deutschen Albumcharts einstieg und damit ihren bisher höchsten Charteinstieg erreichte. Aurora (Special Edition) ist nach wie vor als CD und farbiges Vinyl erhältlich und enthält die drei absoluten Klassiker Coma Blue, Good Stories & den weltweit noch nie veröffentlichten Japan-Bonustrack Parallel Universe sowie ein komplettes Live-Set in der aktuellen und frischen Besetzung mit dem neuen Frontmann Rudi Schwarzer.

Stream, Kauf von Aurora (Special Edition) als CD oder Vinyl

https://annisokay.lnk.to/specialedition

Der einzigartige Sound von Annisokay überschreitet die Grenzen des Metal-Genres, indem er Elemente aus Pop, progressivem Metal und elektronischer Tanzmusik (EDM), um ein unverwechselbares und unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Der cleane Sänger der Band,

Christoph Wieczorek, verfügt über eine wirklich außergewöhnliche Stimme, die starke Emotionen vermittelt und zu einem Merkmal ihrer Musik geworden ist. Mit einer Vorliebe für dunkle Stimmungen und Themen setzen sich Annisokay in ihren Texten mit sozialen Fragen, menschlichen Gefühlen und der Komplexität von Beziehungen auseinander.

Nach dem Erfolg von Aurora begaben sich Annisokay 2022 auf die äußerst erfolgreiche Aurora-Tour, eine Europa-Headline-Tour, die viele ausverkaufte Shows umfasste und die magnetische Bühnenpräsenz der Band weiter unter Beweis stellte. Im Jahr 2023 begrüßte die Band den talentierten und engagierten Peter Leukhardt als ihren neuen Bassisten. Annisokays Hingabe zur Evolution und zum Experimentieren hebt sie aus der modernen Rock/Metal-Landschaft heraus. Während die Band weiterhin Grenzen überschreitet und neue klangliche Territorien erkundet, bleibt sie ihrem Ziel verpflichtet, kraftvolle, emotional mitreißende Musik zu liefern, die bei Hörern auf der ganzen Welt einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Annisokay sind:

Rudi Schwarzer | Gesang

Christoph Wieczorek | Gesang / Gitarre

Peter Leukhardt | Bass

Nico Vaeen | Schlagzeug

Annisokay online:

www.annisokay.com

www.facebook.com/annisokay

www.instagram.com/annisokay