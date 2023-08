Terminalist: veröffentlichen zweite Single und Video aus neuem Album „The Crisis As Condition“

Im vergangenen Juni kündigte die dänisch-amerikanische Hyperthrash-Metal-Band Terminalist ihr zweites Album The Crisis As Condition an, das am 8. September 2023 über Indisciplinarian erscheinen soll, und veröffentlichte mit dem Titeltrack des Albums gleichzeitig die erste Single und ein Video. Am 11. August veröffentlichte die Band die zweite Single Mutating Fractures mit einem verstörenden Video, das erneut in Zusammenarbeit mit dem Videofilmer Johan Von Bülow entstanden ist.

Sänger, Gitarrist und Texter Emil Hansen erläutert das Thema des Songs:

„Die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, beeinflussen und verschlimmern sich gegenseitig. Ob es um das Klima, den Krieg oder die Ungleichheit geht, jedes dieser Themen spielt eine Rolle in einem größeren Ganzen. Mutating Fractures ist ein Versuch, diese Botschaft durch Bilder zu vermitteln, die von der Covid-Krise inspiriert sind, in der die Krisen Brüchen ähneln, die ständig mutieren und auf ihrem Weg neue Probleme aufwerfen. Es ist ein zutiefst pessimistischer Track, der zwar eingängig und riffig ist, aber auch selbst mutiert und vor der letzten Reprise vom ursprünglichen Thema abweicht.“

Terminalist haben gerade die Sci-Fi-Legenden Voivod in Kopenhagen unterstützt, wo die Band auch ihre Release-Show im Loppen, Christiania am 8. September spielen wird, mit Unterstützung der Power-Thrasher Exelerate – Tickets sind jetzt hier erhältlich.

Es ist dieses gewichtige und komplexe Thema, das Terminalist auf The Crisis As Condition aufgreifen. Verwurzelt im technischen Thrash Metal der 1980er Jahre, aktualisieren sie die gesellschaftspolitische Kritik, die aus der Blütezeit des Genres in den späten 80ern und frühen 90ern bekannt ist – einer Zeit, die ebenfalls von politischen Umwälzungen geprägt war, aber auch von dem Glauben an bessere Zeiten.

Auf The Crisis As Condition wird diese Weltsicht auf den Kopf gestellt. Der Optimismus früherer Zeiten und der Glaube an den Fortschritt wurden durch einen düsteren und pessimistischen Realismus ersetzt. Transformation wird zu Aufruhr; der Ausnahmezustand ist die neue Normalität.

War das Debütalbum The Great Acceleration aus dem Jahr 2021 noch ein Kommentar zum (zukünftigen) Wettlauf im Weltraum und der inhärent zerstörerischen Seite der Technologie, so ist The Crisis As Condition ein ebenso distanzierter wie leidenschaftlicher Blick auf die Gegenwart. Science-Fiction-Phantasien werden zugunsten einer scharfen Analyse und Geißelung der heutigen krisengeschüttelten Gesellschaft zurückgestellt.

Dies drückt sich in einer harten, dynamischen und detailreichen Musik aus, die ihre Basis im Thrash Metal hat, aber mit ihren vertrackten Rhythmen und dem anspruchsvollen Songwriting Parallelen zum Progressive Metal und Black Metal zieht.

Wie schon bei ihrem Debütalbum haben sich Terminalist mit dem Produzenten Lasse Ballade zusammengetan. The Crisis As Condition wurde in den Ballade Studios in Kopenhagen aufgenommen und abgemischt und von V. Santura (Triptykon, Dark Fortress) in den Woodshed Studios in Deutschland gemastert, während der britische Maler Ryan T. Hancock einmal mehr für das einzigartige Artwork verantwortlich ist.

The Crisis As Condition wird auf Vinyl (Gatefold in zwei Editionen – 100 orange, 300 schwarz), CD, Kassette und digital über Indisciplinarian veröffentlicht. Die physischen Formate können ab sofort über Indisciplinarians Webshop hier vorbestellt werden, während die digitalen Versionen hier vorgespeichert werden können.

The Crisis As Condition – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Life Won’t Last

2. The Crisis As Condition

3. A Future To Weave

4. Last Remains

5. Frenetic Standstill

6. Mutating Fractures

7. Move In Strife

Discografie:

The Crisis As Condition (Album 2023)

The Great Acceleration (Album 2021)

Voyagers (Single 2020)

Abandon All Liberties (EP 2019)

Terminalist – Line-Up:

Emil Hansen – Gesang, Gitarren

Morten R. Bruun – Gitarren

Kalle Tiihonen – Bass, Hintergrundgesang

Frederik Amris – Schlagzeug

