The Eternal: präsentieren hypnotisierenden Titeltrack ihres kommenden Albums „Skinwalker“

Erst kürzlich kehrte das finnisch-australische Metal-Quartett The Eternal mit der Ankündigung seines langerwarteten neuen Albums Skinwalker, das am 28. Juni 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erscheinen wird, auf die Bildfläche zurück und ganz entgegen seines Namens, Deathlike Silence, wusste der erste Vorabgeschmack aus dem Werk für enormes Aufsehen unter Fans des melancholisch-düsteren, aber auch progressiven Metal zu sorgen. Mit dem intensiven Titelstück präsentiert die Band heute ein weiteres musikalisches Kapitel aus Skinwalker, auf dem obendrein der bekannte tuvianische Kehlkopfsänger Albert Kuvezin (Yat-Kha) sowie die russische Sängerin Emily Saaen ihren Stempel hinterlassen haben, was dem Track eine ungeahnte Strahlkraft verleiht. Mit dem von einer sich im Wandel befindenden Entität erzählenden Song haben The Eternal ein tiefgründiges, niederschmetterndes Stück geschrieben, dessen eindringlich-unheimliche Atmosphäre, erzeugt von der restlichen Band, Mark Kelsons fast schon gesprochener Gesang noch mehr zur Geltung kommen lässt.

Skinwalker, auf dem sich mehrere bemerkenswerte Gäste, darunter Tomi Joutsen (Amorphis), Santeri Kallio (Amorphis), Sami Yli-Sirniö (Kreator) und der preisgekrönte tuvianische Kehlkopfsänger Albert Kuvezin (Yat-Kha) wiederfinden, verspricht eine Fortsetzung ihres reichhaltigen musikalischen Erbes und wird ein entscheidender kreativer Moment für die Band sein. Aufgenommen wurde es in Gitarrist/Sänger Mark Kelsons Lucidity Sound Studios sowie Schlagzeuger Jan Rechbergers Moon Unit Studios, während es von den beiden und Gitarrist Richie Poate produziert wurde. Mark und Jan kümmerten sich zudem um den Mix, ehe Skinwalker bei Crystal Mastering in Melbourne, Australien klanglich vollendet wurde. Zu guter Letzt war Kreativkopf Kelson auch für das Artwork zuständig, zu dessen Umsetzung die herausragenden Fähigkeiten Travis Smiths (u.a. Opeth, Amorphis) beitrugen.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: