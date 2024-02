The Eternal: unterschreiben bei RPM; erstes Studioalbum »Skinwalker« erscheint Ende Juni 2024

Reigning Phoenix Music (RPM) vermeldet mit dem finnisch-australischen Quartett The Eternal einen weiteren illustren Neuzugang für sein anwachsendes, vielfältiges Roster. Dessen unverwechselbarer Sound basiert auf einer Mischung aus düsterem, melancholischem und gefühlvollem Metal, ergänzt von Doom- und Progressive-Einflüssen. Die jüngste Inkarnation der Band, die Jan Rechberger (Amorphis) und Niclas Etelävuori (Flat Earth, ex-Amorphis) sowie die beiden langjährigen Mitglieder Mark Kelson und Richie Poate umfasst, hat kürzlich die Aufnahmen zu ihrem kommenden Album Skinwalker, dessen Veröffentlichung für Ende Juni 2024 via RPM geplant ist, abgeschlossen.

Schlagzeuger/Perkussionist Jan Rechberger freut sich: „Wir sind absolut begeistert, dass wir mit unserem neuesten Werk, Skinwalker, der RPM-Familie beitreten. Wir haben eine Menge Hingabe und harte Arbeit in dieses Album gesteckt und freuen uns riesig, es endlich der Welt zu präsentieren.“

Gitarrist Richie Poate fährt fort: „Diese Platte ist der Höhepunkt zweier Jahre Arbeit auf zwei Kontinenten. Unser aktuelles Line-Up ist das stärkste seit Bandgründung und wir sind stolz darauf, fortan eng mit Reigning Phoenix Music, den Bewahrern von großartigem Heavy Metal, zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, ihr werdet genauso viel Spaß beim Hören der neuen Platte haben, wie wir bei deren Entstehung hatten. Horns up!“

Auch Niclas Etelävuori (Bass) zeigt sich motiviert: „Ich freue mich enorm, dass die ersten Infos zu unserem kommenden Album Skinwalker endlich draußen sind. Wir haben Herz und Seele in dessen Entwicklung gesteckt und ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir geschaffen mit diesem haben. Dieses Album ist ein lebendiger Beweis für unsere gemeinsame Leidenschaft für die Musik und die Zusammenarbeit mit Reigning Phoenix Music macht diese Veröffentlichung noch spannender.“

„Wir freuen uns sehr, Teil der RPM-Familie und der erstaunlichen Liste an Künstlerinnern und Künstlern, mit denen sie arbeitet, zu sein. Wir haben sehr hart gearbeitet, um hierher zu kommen und können es kaum erwarten, unser erstes Werk auf dem Label zu veröffentlichen. Es warten äußerst aufregende Zeiten voller großartiger Musik auf uns“, schließt Sänger/Gitarrist Mark Kelson ab.

„Das gesamte RPM-Team freut sich, dieses kreative finnisch-australische Kraftpaket in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Ganz zu schweigen davon, dass Schlagzeuger Jan Rechberger die Gruppe davon überzeugt hat, viele andere Angebote auszuschlagen, um unserem Team – ebenso wie mit seiner Hauptband Amorphis – weiterhin sein Vertrauen zu schenken“, erläutert RPM-A&R-Repräsentantin Ute Linhart das Bündnis.

Mit Death Like Silence steht die erste digitale Single jener Scheibe bereits in den Starlöchern, um der Metal-Gemeinde präsentiert zu werden. Der am 12. April 2024 erscheinende Track kann hier direkt vorgemerkt werden: https://theeternal.rpm.link/deathlikesilencePR

Über The Eternal

Ursprünglich in Melbourne, Australien gegründet, traten The Eternal Anfang 2003 erstmals in Erscheinung, woraus über die Jahre eine wahrhaft internationale Kollaboration entstand. So ist mittlerweile die Hälfte der Mitglieder in Melbourne, Australien und die andere in Helsinki, Finnland ansässig. In den zwei Jahrzehnten ihres bisherigen Bestehens erlangte die Band durch die Veröffentlichung von sechs Studioalben internationale Anerkennung und ihre ausgiebigen Tourneen führten sie auf die Bühnen der Welt, die sie u.a. mit namhaften Bands wie Amorphis, Anathema, Him, Katatonia, Swallow The Sun oder Opeth teilten.

Das siebte Studioalbum der Band, Skinwalker, auf dem Album finden sich mehrere bemerkenswerte Gäste, darunter Tomi Joutsen (Amorphis), Santeri Kallio (Amorphis), Sami Yli-Sirniö (Kreator) und der preisgekrönte tuvianische Kehlkopfsänger Albert Kuvezin (Yat-Kha) wiederfinden, verspricht eine Fortsetzung ihres reichhaltigen musikalischen Erbes und wird ein entscheidender kreativer Moment für die Band sein.

Um dieses aufregende neue Kapitel ihrer Geschichte zu beginnen, haben The Eternal kürzlich einen langfristigen internationalen Vertrag mit dem deutsch-amerikanischen Label Reigning Phoenix Music (RPM) unterzeichnet, das eine Reihe herausragender, international gefeierter Künstlerinnen und Künstler in seinen Reihen vorweist. Skinwalker soll Ende Juni 2024 über RPM veröffentlicht werden.

The Eternal sind:

Mark Kelson – Gesang, Gitarre

Richie Poate – Gitarre

Niclas Etelävuori – Bass

Jan Rechberger – Schlagzeug, Percussion

Mehr zu The Eternal:

Linktree | Facebook | Instagram