Sylvaine: Titeltrack „Eg Er Framand“ von kommender EP veröffentlicht

Auf ihrer neuen EP kehrt Sylvaine zu ihren Wurzeln des Norwegian Folk zurück. Eg Er Framand wurde in der Kampen-Kirche in Oslo aufgenommen, wo sie während ihres Musikstudiums in der High School auftrat.

Als Sylvaine den Titelsong zum ersten Mal hörte, berührte er sie wie kein anderer Song zuvor. Seitdem hat sie dieses Lied überall mit einem begeisterten Publikum geteilt. Vor zwei Tagen veröffentlicht sie eine neue Aufnahme von Eg Er Framand, in der sie auf der Suche nach einer höheren, einsamen Macht ist.

Seht euch den Visualizer für Eg Er Framand hier an:

EP Eg Er Framand erscheint am 22. März auf Season Of Mist.

Eg Er Framand Tracklist:

1. Dagsens Auga Sloknar Ut

2. Arvestykker

3. Eg Veit I Himmelrik Ei Borg

4. Livets Dans

5. Tussmørke

6. Eg Er Framand

Style: Ethereal Norwegian Folk

FFO: Heilung, Vévaki, Eivør

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Aufnahmestudio: Kampen Kirke

Tontechnik: Sylvaine

Mixing: Magnus Lindberg (Magnus Lindberg Productions/VRTKL Audio/Redmount Studio)

Mastering: Karl Daniel Lidén

Biografie: Sébastien Gamez

Coverartwork & Fotografie: Helena Aguilar Mayans

Layout & Grafik-Design: Dehn Sora

Kathrine Shepard hat sich zu einer Leitfigur des Post-Metal entwickelt. Als Sylvaine kann ihr weißglühendes Tremolo-Picking die kältesten und schwärzesten Herzen entflammen. Auf Eg Er Framand spielt sie jedes Instrument, aber der Titeltrack hat keine bezaubernden Synthies oder unheimliches Orgelsummen. Stattdessen wird das emotionale Herzstück der EP allein von ihrer überirdischen Stimme getragen.

Kjaere Herre (Dear being of light)

om eitt eg ber deg (With this I beg of you)

Fylg og lei meg (Take my hand)

fylg og le meg alltid du (Show me the way always you)

Sylvaine hält jeden Ton mit sanfter Zurückhaltung, als ob sie ihn in die Handfläche nehmen würde, wie eine Opfergabe. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie sie durch die Bäume in den Schatten greift, während sich ihre Füße langsam vom Boden abheben.

„In the spring of 2023, when I had the idea to base this EP around Norwegian Folk music, I knew this song would be its center piece“, sagt Kathrine. „This song has taken a place deep within my soul. My first meeting with Eg Er Framand truly shook me to my core. Immediately, I knew that I wanted to share this incredibly beautiful piece. I have performed Eg Er Framand on stages all around the world. Very often, I’ve been met with the exact same intense, emotional response from the audience. I have no idea who wrote this song, but it speaks to the exact same feelings I’ve spent the last 10 years trying to capture with Sylvaine„.

Die Leadsingle von Eg Er Framand hat ähnlich mysteriöse Ursprünge.

Der Text zu Dagsens Augo Sloknar Ut wurde 1891 von Elias Blix geschrieben, einem Professor, der zum Politiker wurde und auch Hymnen schrieb. Sylvaine bleibt der zarten, ehrfürchtigen Melodie des Originals treu und singt in einem gehauchten, langgezogenen Flüsterton, der sowohl eindringlich als auch beruhigend ist.

Im offiziellen Video zum Song, das von William Lacalmontie gedreht und produziert wurde, tanzt Kathrine durch einen prächtigen Wandteppich aus poetischen Landschaften.

Pre-Order: https://redirect.season-of-mist.com/SylvaineEgErFramand

Pre-Save: https://orcd.co/egerframand

Sylvaine geht diesen Sommer auf ihre allererste Solo-Tournee. Zusammen mit ihrem neuen Labelkollegen Eivør von Season of Mist wird sie Songs von Eg Er Framand auf Bühnen in ganz Europa spielen.



„I’m so very excited to be heading out on my first-ever solo tour supporting none other than the wonderfully talented Eivør!“, sagt Kathrine. „I’m honored to be sharing the stage with her and her musicians, and can’t wait to showcase my music in a different format. It will be an intimate, emotionally heavy ride. October can’t come soon enough!“

Eivør 2024 European Tour

2 October – Hamburg, DE @ Markthalle

3 October – Utrecht, NL @ Tivolivredenburg

4 October – Brussels, BE @ Ancienne Belgique

5 October – Cologne, DE @ Live Music Hall

7 October – London, UK @ Electric Ballroom

9 October – Dublin, UK @ Opium

10 October – Glasgow, UK @ The Garage

11 October – Manchester, UK @ Club Academy

12 October – Bristol, ENG @ Thekla

13 October – Paris, FR @ Le Trianon

15 October – Lyon, FR @ CCO

16 October – Lucerne, CH @ Schuur

17 October – Vienna, AT @ Szene

18 October – Budapest, HU @ Durer Kert

19 October – Warsaw, DE @ Progresja

21 October – Berlin, DE @ Metropol

22 October – Aarhus, DK @ Train

23 October – Copenhagen, DK @ Store Vega

24 October – Gothenburg, SE @ Pustervik

25 October – Oslo, NO @ Rockefeller

26 October – Stockholm, SE @ Kägelbanan

Tickets erhaltet ihr unter: eivor.com

In Vorbereitung auf ihre gemeinsame Tournee haben Eivør und Sylvaine eine Playlist mit ihren Lieblingssongs zusammengestellt. Stimmt euch mit einigen ausgewählten Stücken aus Nova und den Soundtracks zu The Last Kingdom und God Of War Ragnarök (Stream: hier) auf die Tour ein.

Kathrine Shepard, die visionäre Künstlerin hinter dem stimmungsvollen Musikprojekt Sylvaine, webt durch die Sprache der Musik einen komplizierten Wandteppich der Gefühle. Eine transzendentale Brücke zwischen den Welten, eine hypnotisierende Dualität, die das Schöne und das Harte, das Licht und die Dunkelheit, die Gelassenheit und das Chaos sowie das empfindliche Gleichgewicht zwischen der äußeren Welt und dem inneren Heiligtum der Seele in sich vereint. Es ist eine Symphonie, die die menschliche Erfahrung mit ihren spirituellen Ursprüngen in Einklang bringt – eine Resonanz von etwas, das jenseits des Greifbaren liegt.

Sylvaines Kompositionen sind eine viszerale Reise durch das breite Spektrum an Emotionen, die die Komplexität der menschlichen Erfahrung zu bieten hat. Sie kapseln den inhärenten Kampf, ein Wesen in dieser Welt zu sein und doch nicht ganz zu ihr zu gehören. Kathrines Musik dient als Kanal für ihre innersten Gefühle, ein kathartischer Ausdruck der ewigen Sehnsucht, die im Innersten ihrer Melodien wohnt.

Wie ein Märchen, das aus den Fäden der norwegischen Folklore gesponnen wurde, eine Erzählung, in der die Geister alter Wälder und das Flüstern längst vergessener Kreaturen mitschwingen. Mit jeder ätherischen Note und eindringlichen Melodie beschwört sie Bilder von ungezähmten Wäldern, von nebligen Lichtungen, die von mystischen Wesen bewohnt werden. In dieser Kunst gibt es ein unbestreitbares Gefühl der Transzendenz, bei dem die Zuhörer über die Grenzen des Gewöhnlichen hinaus in eine Traumwelt versetzt werden, in der Realität und Fantasie zusammenfließen. Ein tiefes Gefühl des Staunens und der Anziehungskraft schafft eine einzigartige musikalische Alchemie – mit einem Hauch von Verzauberung, der noch lange nachklingt, wenn die Musik aufgehört hat.

Mit vier Alben und einer Split-EP, die bisher veröffentlicht wurden, haben Sylvaines ätherische Klanglandschaften die Bühnen in ganz Europa, Nord- und Südamerika erobert und das Publikum durch die transzendente Kraft der Live-Auftritte der Band in ihren Bann gezogen. Zwei dieser Alben wurden für den norwegischen Grammy-Award Spellemannprisen in der Kategorie Metal nominiert. Die Fähigkeit, die Zuhörer durch ihre Musik in eine andere Welt zu entführen, ist eine Manifestation der Kunstfertigkeit und der tiefgreifenden Wirkung, die die Band ausüben kann.

Sylvaine bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer kommenden EP Eg Er Framand vor und begibt sich auf eine tief introspektive und heitere Reise durch das reiche norwegische Erbe und die Tradition. Alte Volksmärchen werden in diesem neuen Kapitel ihrer musikalischen Odyssee zum Leben erweckt und bieten einen Einblick in die Tiefen ihres kreativen Geistes und eine Erkundung der Wurzeln, die ihr künstlerisches Schaffen verankern. Ein Spiegelbild der Mythen wird durch exquisite Klangwelten umarmt.

Sylvaine – Besetzung:

Sylvaine – Gesang, Kirchenorgel, Gitarren, Synthesizer & Percussion

Sylvaine online:

Official Website: https://www.sylvainemusic.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sylvainemusic

Instagram: https://www.instagram.com/sylvainemusic/