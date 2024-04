A Blur Within: haben das Debütalbum „Distance From Self“ fertig gestellt

A Blur Within wurde 2020 von Loïc Paradis-Laperrière als Solo-Post-Rock-/Post-Metal-Projekt gegründet. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um Loïcs Wunsch zu erfüllen, seine eigene persönliche musikalische Reise durch Emotionen, Atmosphäre und Riffs zu gestalten. Das Debütalbum Distance From Self“ (2024) ist zu 100 % selbst produziert. Jeder Aspekt des Albums wurde von Loïc übernommen, von den Instrumenten bis zum Mix und den Artworks. Inspiriert durch Bands wie Russian Circles, Tool, Isis, This Will Destroy You und If These Trees Could Talk, ist Distance From Self ein instrumentales Album, das durch Melancholie, Verzweiflung, Wut, aber auch Hoffnung und Licht reist.