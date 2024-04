Flotsam And Jetsam: kündigen neues Studioalbum an und veröffentlichen Lyricvideo zum Album-Titeltrack

Nach ihrem letzten, 2021 erschienenen Longplayer Blood In The Water, haben die Thrash Metal Legenden aus Arizona, Flotsam And Jetsam, eine erste Single aus ihrem kommenden, 15. Studioalbum mit dem Titel I Am The Weapon online gestellt, das 2024 über AFM Records erscheinen soll! Ein Lyricvideo zu dem Album Titeltrack seht ihr weiter unten.

Weitere Albumdetails sowie Möglichkeiten die Platte vorzubestellen, sollen am 24. Mai 2024 folgen. Gleichzeitig wird eine Neuauflage des 2016er-Albums Flotsam And Jetsam als limitiertes Gatefold Clear 2-Vinyl erscheinen!

„Wir freuen uns sehr auf das neue Album I Am The Weapon„, kommentiert die Band. „Wir haben viel Mühe und Gedanken in die Musik gesteckt und können es kaum erwarten, unseren nächsten Metal-Angriff auf die Musik-Community loszulassen …“

Die neue Single I Am The Weapon ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern zu finden, das Lyric Video seht ihr hier:

Es ist bald 40 Jahre her, dass Flotsam And Jetsam, gegründet in Phoenix, Arizona, ihr bahnbrechendes Debüt Doomsday For The Deceiver veröffentlichten. Es ist das einzige Album, das jemals eine 6K-Bewertung vom britischen Magazin Kerrang erhielt. Bassist Jason Newsted wechselte zu Metallica, während die Band 1988 No Place For Disgrace auf den Markt brachte. Cuatro (1992), Drift (1995), High (1997) und My God ( 2001) haben in Heavy Metal-Kreisen bis heute einen sehr hohen Stellenwert. Mit dem ersten Teil ihrer inoffiziellen Trilogie, dem selbstbetitelten Flotsam And Jetsam aus, war eine gewisse Verjüngung und Neuorientierung im Hause Flotsam And Jetsam zu spüren.

Fünf Jahre vorgespult zu einem Planeten, der in die Knie gezwungen wurde: Während Flotsam And Jetsam während der Pandemie wie der Rest der Welt in einer Warteschleife verbrachten, machten sie das Beste aus der schwierigen Situation und ließen ihrer Kreativität und Angst freien Lauf. Was dabei herauskam, war das von Fans und Presse gefeierte Blood In The Water, das 2021 über AFM Records erschien. Neben einem vollen Tour-Kalender (alle aktuellen und bevorstehenden Live-Termine der Band findet ihr auf https://www.flotstildeath.com/tour), kehren Flotsam And Jetsam 2024 mit ihrem brandneuen Studioalbum I Am The Weapon zurück. Weitere Neuigkeiten und Details folgen bereits im nächsten Monat!

