Cianalas: enthüllen Details zum kommenden Album „Far Beyond Healing“

Das Modern-Metal-Duo Cianalas ist stolz, die Details des kommenden Albums Far Beyond Healing zu teilen. Die Band wird das Album am 7. Juni unabhängig auf allen Plattformen veröffentlichen. Als Vorgeschmack auf das klangliche Angebot der Band ist das Video zu Let The Towers Fall auf YouTube verfügbar.

Mit dem kommenden Album integrieren Cianalas melodische Riffs und melancholische Atmosphären in das moderne Metal-Genre. Far Beyond Healing wird moderne Metal-Fans dank der Präsenz von Melodic Death Metal und einigen symphonischen Black Metal-Elementen überraschen. Das Album wird Fans von Bands wie In Flames, Caliban und Trivium mit Sicherheit begeistern!

Textlich stellt das Album den persönlichen Hintergrund der Mitglieder dar und enthält gesellschaftskritische Inhalte. Darüber hinaus finden sich in den Albumtexten Geschichten aus der Welt des angesehenen Autors J. R. R. Tolkien.

Far Beyond Healing Tracklist:

1. Evidence In Everything

2. Through Ages Standing Tall

3. Nothing Out There

4. Better Days

5. All Hail The Blinded

6. Far Beyond Healing

7. We’re The Idols

8. The Opponent

9. Let The Towers Fall

10. Another Visit To Their Hell

Far Beyond Healing wurde von der Band in ihrem Heimstudio aufgenommen. Tracks 4-6-10 gemischt und gemastert von Lukas Danning bei Wayward Sound, der Rest von Konst Fischer Mixing. Fotos von der Band selbst. Artwork und Bandlogo entworfen von Markus Bauer.

Cianalas sind:

Stephan – Musik, Alle Instrumente

Markus – Gesang, Texte

Cianalas online:

Facebook

Instagram

Bio:

„Ein tief verwurzeltes Gefühl der Zugehörigkeit zu dem Ort, an dem Ihre Wurzeln liegen. In Cianalas gibt es keine Traurigkeit oder Melancholie, sondern nur die Erkenntnis dessen, was im Leben wirklich wichtig ist.“

Die Wurzeln von Cianalas reichen bis in die Zeit vor über 20 Jahren zurück, als Stephan und Markus in verschiedenen Bands spielten, sich aber den gleichen Keller für ihre Proberäume teilten. Stephan war Teil einer Band namens Meridian, während Markus bei Behind The Gate am Mikro stand und The Course Is Black startete, nachdem sich Behind The Gate aufgelöst hatten. Kurz darauf verließ er auch The Course Is Black.

Obwohl sich ihre Bands trennten (oder ohne sie weitermachten), blieb Metal-Musik immer ein Teil ihres Lebens. Stephan zog von Deutschland in die Schweiz und begann nach Jahren, an neuen Songs zu schreiben. Auf der Suche nach einem Sänger für ein spezielles Lied rief er Markus an und fragte, ob er bei seinem Projekt mitmachen möchte. Markus stand in diesem Moment vor schweren Zeiten und der Song, den Stephan ihm schickte, traf ihn wie ein Hammer und er war sofort dabei. Das Lied hieß Far Beyond Healing und begann eine musikalische Reise, bei der sich zwei sehr unterschiedliche Charaktere zusammengeschlossen und ein neues musikalisches Zuhause mit tiefgreifenden Wurzeln errichteten.