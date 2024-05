Cianalas: präsentieren offizielles Video zu „Evidence In Everything“

Cianalas haben ein neues Video zum Opener des Albums, Evidence In Everything, veröffentlicht. Das Lied mit der Stimme von Markus‘ Tochter (zum Zeitpunkt der Aufnahme 12 Jahre alt) ist ein gewaltsamer Weckruf für die Menschheit, die ihren Lebensraum nicht nur vernachlässigt, sondern ihn aktiv zerstört. Evidence In Everything weist ausdrücklich darauf hin, dass die Menschheit nicht so stark ist und nach einer Umweltkatastrophe als erstes sterben wird. Es weist auch darauf hin, dass die Menschheit ohne Wasser so gut wie tot ist.

