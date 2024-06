Hellbutcher: Video „Inferno’s Rage“ vom selbstbetitelten Album jetzt verfügbar

Hellbutcher freuen sich, ihr feuriges neues Video zu Inferno’s Rage zu veröffentlichen. Der Track stammt von dem selbstbetitelten Debüt der Band, das letzten Freitag über Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

Hellbutchers Video zu Inferno’s Rage hier ansehen/streamen:

Zusammen mit alten Weggefährten, den Gitarristen Necrophiliac und Iron Beast, dem Bassisten Eld und dem Schlagzeuger Devastator (Ex-Nifelheim), machten sich Hellbutcher schnell daran, ihre neue Vision zum Leben zu erwecken. Die Aufnahmen fanden an verschiedenen Orten in Schweden statt, wie z.B. in Devastators eigenem Red And Black Hall Drum Studio und Iron Beasts Chrome Studios. Produziert und gemastert wurde alles in Eigenregie – „No need for an outside producer since we knew exactly how our band should sound“ – und das Ergebnis ist ein Album, das sich stolz und eindeutig als reines, metallisches Chaos präsentiert.

Hellbutcher über Inferno’s Rage: „This one holds a special place because, unlike other songs, I wasn’t part of the music-writing process; I solely penned the lyrics. Guitarist Necrophiliac took charge of crafting this song. I’ve known him since the early ’90s, and his musical style aligns closely with mine. This track stands as proof that he understands the very essence of Hellbutcher! Inferno’s Rage is an unrelenting onslaught of speed, coupled with touches of heavy metal in certain parts. It also shows the insane drumming of Devastator who is acknowledged as one of the best drummers in the metal scene!“

Mehr Infos zu Hellbutcher ihrem selbstbetitelten Album findet ihr hier:

Hellbutcher – Besetzung:

Hellbutcher – Gesang

Necrophiliac – Gitarren

Devastator – Schlagzeug

Eld – Bass

Iron Beast – Gitarren

Hellbutcher online:

https://hellbutcher.com

https://www.facebook.com/hellbutcherband

https://www.instagram.com/hellbutcherband