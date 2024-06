April Art: veröffentlichen neue Single „Head Up High“ samt Musikvideo

April Art, die neue Generation deutscher Rock-Musik! Sie sind modern, frisch, frech und schenken Mut, Kraft und Optimismus. Genau das, was die Welt jetzt so dringend braucht! Die Schöne und das Biest, hier in einer Person – Lisa-Marie Watz, die Frontfrau der Band. Chris Bunnell, Ben Juelg und Julian Schuetze liefern der gesanglichen Naturgewalt ein instrumentales, brachiales Podest.

Jetzt präsentiert die Band ihre brandneue Single Head Up High.

Das offizielle Video im Stil der 50er Jahre wurde im Mai 2024 im LA Live Style Cafe in Cham gedreht und von Schlagzeuger Ben Juelg produziert.



April Art kommentiert:

„Dieser Song soll Mut machen. Wir alle gehen durch schwere Zeiten, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. „HEAD UP HIGH“ ist unsere Hymne dafür, dass wir gemeinsam stark bleiben und immer den Kopf oben halten!“

Wer April Art einmal gesehen hat, weiß, um was es geht. Diese Band macht keine halben Sachen. Durch das gesamte Repertoire zieht sich ein roter Faden – eine fantastische weibliche Stimme mit etlichen Facetten. Eine Rockröhre mit wahnsinnig viel Dreck und gleichzeitig starken Emotionen. Gepaart mit der Rhythmusgruppe, die wie eine Maschine durchläuft, den unfassbar fetten Gitarrensounds und Solis, die einem den Kopf verdrehen und den unzähligen elektronischen Gimmiks entfesselt April Art eine Energie, die einen einfach nur umbläst.

Open-Air Shows 2024

21.06. Alpen Flair, Natz – Süd Tirol (IT)

28.06. Rock am Härtsfeldsee, Dischingen

06.07. Wolfweez Open Air, Dietingen

13.07. Haune Rock, Haunetal

13.07. Mello-Festival, Langenlonsheim

20.07. Open Air Weigendorf, Loiching

26.07. Mühlberg Open Air,Johannesberg

02.08. Wacken Open Air, Wacken

09.08. Krawall’o Rock, Büdesheim

24.08. Rock im Hinterland, Obrigheim

13.09. Sinner Rock, Altengronau

14.09. NGN Musikfestival, Lathen

Rodeo Tour 2024

Support: Ghosther

02.10. Aschaffenburg – Colos-saal

03.10. Hamburg – Logo

04.10. Leipzig- Hellraiser

05.10. Eisenhüttenstadt – Gh Schleicher

26.10. Kaiserslautern – Kammgarn

16.11. Stuttgart – Im Wizemann

29.11. München – Backstage

30.11. Biberach – Abdera

05.12. Köln – Gebäude 9

06.12. Viersen – Rockschicht

07.12. Essen – Turock

12.12. Dresden – Groove Station

13.12. Berlin – Badehaus

14.12. Hannover – Lux

20.12. Osnabrück – Bastard Club

21.12. Schmallenberg – Habbels