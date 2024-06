Consvmer.: lässt neue Single/Video „Frvst“ mit Paleface Swiss los

Jüngst präsentierte Consvmer. eine für sie bedeutende Veröffentlichung: Ihre intensive neue Single und das Musikvideo Frvst, das mit der starken Unterstützung von Paleface Swiss entstanden ist. Hier könnt ihr es reinhören:

Frvst behandelt das ernste Thema, wie gemobbte Kinder zu extremen Handlungen getrieben werden können. Der Song beleuchtet die tiefen emotionalen Narben, die durch Mobbing entstehen, und ruft die Gesellschaft auf, Verantwortung zu übernehmen und echte Veränderungen herbeizuführen, um solche Tragödien zu verhindern.

Bekannt für ihre vielseitige Mischung aus Progressive Metal, Beatdown und Metalcore mit deutschen Texten, demonstriert Consvmer. durch ihre selbstproduzierten Musikvideos und Kunstwerke ihre kreative Unabhängigkeit und liefert zugleich eindringliche soziale Kommentare.

Vorbestellt das mit Spannung erwartete neue Consvmer. Album Seelenfrieden, erhältlich auf CD und Vinyl am 6. September 2024 über Out Of Line Music. Das limitierte Holzfächer-Set mit exklusiver Merchandise ist nur im Out Of Line Shop verfügbar: consvmer.lnk.to/Seelenfrieden.

Trackliste: