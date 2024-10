Lord Of The Lost – From The Flame Into The Fire, 2024 Deluxe Edition

Artist: Lord Of The Lost

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: From The Flame Into The Fire, Deluxe Edition

Spiellänge: 55:08 Minuten

Genre: Dark Rock

Release: 08.11.2024

Label: Out Of Line

Format: CD, Vinyl, Digital

Link: Lord Of The Lost

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Chris “The Lord” Harms

Gitarre – Borislav Crnogorac („Bo Six“)

Bass – Class Grenayde

Keyboards, Piano, Synthesizer, Gitarre – Gared Dirge

Schlagzeug – Tobias Mertens

Tracklist:

Fists Up In The Air Kingdom Come La Bomba Afterlife Kill It With Fire Six Feet Underground Go To Hell Odium My Own Shadow Bitch I’ll Sleep When You’re Dead Holy F In A Perfect World

Zum zehnjährigen Jubiläum der Lord Of The Lost Platte From The Flame Into The Fire wird selbige in einer Deluxe Edition auf den Markt gebracht. Die CD-Ausgabe wird um einen Silberling erweitert, auf dem dann diverse Remixe von LOTL-Songs zu finden sein werden. Dazu wird es die Platte zum ersten Mal als Vinylausgabe geben. Die Doppel-LP beinhaltet dann die 13 Songs ohne die Remixe der CD. Für eingefleischte Fans gibt es dann noch ein Bundle, bei dem neben CD und der Doppel-Vinylausgabe noch ein Lord Of The Lost Stoffbeutel dabei ist. Damit ist From The Flame Into The Fire bereits nach Die Tomorrow und Fears die dritte Anniversary Ausgabe, die als Vinylausgabe erscheint.

From The Flame Into The Fire war vor zehn Jahren die erste Platte, die wesentlich härter, melodischer und vielseitiger war als die bisherigen Platten. Die Neuauflage wurde neu gemastert und somit kommen wir noch mal in den Genuss, Bo Six und Tobias Marten auf der Platte zu hören. Gleich der Opener Fists Up In The Air zeigt den Unterschied zu den vorangegangenen Veröffentlichungen. Mal wieder beweist Chris sein Gespür für Songstrukturen. Wie heute ist er mit seiner unverkennbaren Stimme der Wiedererkennungswert jeder LOTL-Platte. Mit La Bomba beweisen sie eine weitere Klasse und bringen etwas gänzlich Unerwartetes auf die Platte, das sich als Live-Klassiker etablieren sollte. Auch Six Feet Underground ist so ein Track geworden, der bis heute auf vielen Konzerten gespielt wird, obwohl es ja bereits diverse weitere Platten mit coolem Material der Hamburger Band gibt. Es sind auch ein paar nicht ganz so spannende Songs zu finden. Dazu gehören Kill It With Fire, My Own Shadow, Bitch und Odium. Einer meiner Lieblingssongs auf der Platte ist Go To Hell, welcher auch in der Swan Song Edition mega geil ist. I’ll Sleep When You’re Dead, Holy F und In A Perfect World schließen das Album ab. Spannend ist auch das Aussehen vor zehn Jahren und die Veränderungen bis heute.