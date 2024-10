Harakiri For The Sky: veröffentlichen neue Single und Musikvideo “With Autumn I’ll Surrender”

Verzweiflung, Verlust, Liebe und existenzielle Probleme waren schon immer die Basis für den unverwechselbaren Sound von Harakiri For The Sky.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 haben Multi-Instrumentalist M.S. und Sänger J.J. mit ihrer emotionsgeladenen Mischung aus atmosphärischem Extrem-Metal und melodischem Post-Rock, Grunge und modernem Hardcore die Grenzen der Musik immer weiter verschoben und ein eigenes Genre geschaffen. Harakiri For The Sky haben sich vier Jahre Zeit genommen, um nach dem 2021 erschienenen Album Maere (das auf Platz 4 der offiziellen deutschen Charts landete) ihr nächstes episches Kapitel zu schreiben und veröffentlichen nun am 24. Januar ihr neues Album Scorched Earth über AOP Records.

Das Album ist eine Momentaufnahme der Welt, in der wir leben, einer Welt, die auf tragische Weise zerbrochen ist. Unsere Gesellschaft ist bis ins Mark gespalten und der Frieden scheint weiter entfernt als je zuvor in den letzten Jahrzehnten. Es scheint immer noch so, als würde eine Krise auf die andere folgen, und dieses Gefühl des drohenden Untergangs ist auf Scorched Earth eingefangen.

Pünktlich zu Beginn der depressiven Jahreszeit präsentiert die Band ihre erste Single With Autumn I’ll Surrender zusammen mit einem neuen Musikvideo unter der Regie von Andreas J. Borsodi:

„Mit With Autumn I’ll Surrender veröffentlichen wir nun endlich die erste Single unseres kommenden Albums Scorched Earth“, so die Band. „Dafür haben wir einen Song gewählt, der die HFTS-typische Post Black Metal-Energie mit Riffs aus den glorreichen Zeiten der Grunge- und Indie-Rock-Ära verbindet. Ein erster Hinweis darauf, wohin uns dieses Album und seine Songs führen werden …“

Das mit einem Cover-Artwork von Brvno Gonzalez versehene Album wurde im Kohlekeller Studio gemischt und gemastert und enthält 61 Minuten neuer Post-Metal-Hymnen (72 Minuten, wenn man sich für die Special Edition entscheidet).

Scorched EarthTracklist:

1. Heal Me (feat. Tim Yatras / Austere)

2. Keep Me Longing

3. Without You I’m Just A Sad Song

4. No Graves But The Sea

5. With Autumn I’ll Surrender

6. I Was Just Another Promise You Couldn’t Keep

7. Too Late For Goodbyes (feat. Serena Cherry / Svalbard)

Bonustracks:

Street Spirit (Fade Out) (feat. P.G. of Groza)

Elysian Fields (feat. Daniel Lang / Backwards Charm)

Vorbestellen kann man Scorched Earth ab sofort hier: https://shop.aoprecords.de/

Für das Release-Wochenende haben Harakiri For The Sky drei spezielle Scorched Earth-Releaseshows in Deutschland mit Special Guests und einem exklusiven Meet & Greet für alle Fans nach der Show angekündigt. Der Ticketverkauf beginnt am Montag um 11:00 Uhr.

Harakiri For The Sky + Heretoir

24.01.25 Hamburg – Kultur Palast

25.01.25 Burglengenfeld – VAZ

26.01.25 Lindau – Club Vaudeville

Live 2024:

24.10. TK Istanbul, IF Performance Hall Besiktas

25.10. GR Thessaloniki, Eightball Club

26.10. GR Athens, Arch Club

02.11. CH Squirralypse Fest, Zürich

08.11. DE War Against War, Berlin

14.11. AUS Sydney, Crowbar

15.11. AUS Canberra, The Baso

16.11. AUS Melbourne, The Corner

17.11. AUS Brisbane, The Zoo

30.11. AT Dome Of Rock, Salzburg

