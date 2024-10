Walfang: veröffentlichen die letzte Single „Soaring“ des kommenden Albums „Trigger The Short-Fused“

Soaring ist die letzte Single des kommenden Albums Trigger The Short-Fused, das am 08.11.2024 über Barley Records veröffentlicht wird. Es ist eine persönliche und schmerzhafte Geschichte davon, wie man Ehrgeiz als Mittel zur Verbesserung der eigenen Karriere nutzt, obwohl man weiß, dass es einen von innen heraus zerstört.

Walfang: „Ich nutzte die Angst, die ich fühlte, um mich selbst weiter und härter anzutreiben, obwohl ich wusste, dass es mir am Ende viel mehr wehtun würde. Aber in dieser Tunnelsicht spielt das keine Rolle, denn der Aufstieg ist das Einzige, was zählt, und ich werde später Zeit haben, glücklich zu sein, wenn ich Erfolg habe. Der Witz ist natürlich, dass man nie Erfolg haben wird, wenn man mit seiner Leistung nicht zufrieden ist. Ehrgeiz sollte keine Ausrede dafür sein, sich schlecht zu fühlen, er sollte das sein, was einen morgens aufstehen lässt, und nicht das, was einen runterzieht. Zu lernen, wie man diesen Ehrgeiz zügelt und ihn auf positive Weise nutzt, ist eine Sisyphusarbeit, aber unerlässlich.“

Soaring ist die dritte Single, die Walfang veröffentlicht. Die ersten Singles No Season und Probably Sand konnten bereits mit etwas Airplay und einer ansehnlichen Anzahl von Streams auf den DSPs rechnen. Barley Records ist ein neues Label, das von Walfang-Schlagzeuger Charlie zusammen mit James Falck von Cobra The Impaler und Bear gegründet wurde.