Toxic Shock: melden sich mit neuer Single „Creeping Reaper“ zurück

Nach fast einem Jahrzehnt Veröffentlichungspause kehren Toxic Shock, gegründet 2010, mit neuer Musik zurück. Die Single Creeping Reaper ist die zweite des kommenden Albums Future Is Calling, das am 3. April 2026 über This Charming Man Records erscheinen wird.

Stilistisch bewegt sich das neue Material der fünf Thrasher aus Antwerpen weiterhin im Spannungsfeld von Thrash Metal und Hardcore Punk. Toxic Shock verzichten zur Freude aller Purist:innen auf überflüssige Effekte und wecken Erinnerungen an genreprägende Referenzen wie Suicidal Tendencies oder Testament.

Inhaltlich zeigt sich die Band reflektiert und widmet sich existenziellen Fragen: Es geht um Selbstverantwortung, Angst und die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit – ohne dabei in Resignation zu verfallen.

Anmerkung der Redaktion: Das Lied Creeping Reaper erscheint in der Tracklist des Albums als „Creepy Reaper“.