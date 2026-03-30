Aesthetic Perfection: neue Single/Video „Sorrow“ feat. Swarm ist jetzt über Out Of Line Music erhältlich

Der Industrial-Pop-Architekt Aesthetic Perfection und der cineastische Dark-Electronic-Produzent Swarm haben sich für Sorrow zusammengetan. Der Song erscheint ist über Out Of Line Music und wird von einem gemeinsamen Video begleitet. Sorrow ist die zweite Single aus Aesthetic Perfections kommendem Album.

Sorrow streamen: https://aestheticperfection.lnk.to/Sorrow

Sorrow ist ein Song, an dem jahrelang gearbeitet wurde. Geschrieben von Daniel Graves von Aesthetic Perfection während einer Phase tiefen Liebeskummers, blieb die Demo unveröffentlicht, bis Brandon Carroll von Swarm sie überarbeitete und in etwas völlig Neues verwandelte. Das Ergebnis ist eine Verschmelzung von Industrial Pop und apokalyptischer Elektronik – tief emotional und gleichzeitig klanggewaltig, wobei Graves‚ charakteristische Gesangsintensität mit Carrolls düsterer, cineastischer Produktionspalette perfekt ausbalanciert wird.

Produziert und komponiert von beiden Künstlern, Mix und Mastering übernahm Carroll. Der Song zeigt, wie gut die beiden musikalisch harmonieren: Die Dringlichkeit und Verletzlichkeit der ursprünglichen Demo wurden bewahrt und verstärkt, nicht etwa weggeschliffen.

Die Zusammenarbeit gewinnt durch die gemeinsame musikalische Ausrichtung der Künstler an Bedeutung. Sowohl Aesthetic Perfection als auch Swarm waren 2025 auf Till Lindemanns Album Zunge vertreten, und die jetzige Kooperation wirkt wie eine natürliche Fortsetzung dieser kreativen Zusammenarbeit. Zwei Acts bringen unterschiedliche, aber sich ergänzende Energien in den Bereich Industrial und Heavy Electronic ein.

Aesthetic Perfection – US Headline Tour

w/ Priest & Julien-K

02.04.2026 West Hollywood, US Whisky A Go Go

03.04.2026 San Diego, US Brick By Brick

04.04.2026 Pomona, US Flyway

05.04.2026 San Francisco, US DNA Lounge

09.04.2026 Madison, US The Annex

10.04.2026 West Chicago, US The WC Social Club

11.04.2026 Cleveland, US The Foundry Concert Club

12.04.2026 Harrisburg, US Capital City Music Hall

14.04.2026 Clifton, US Dingbatz

15.04.2026 Philadelphia, US Nikki Lopez Philly

16.04.2026 Rochester, US Photo City Music Hall

17.04.2026 New York City, US The Meadows

18.04.2026 Hartford, US The Webster

19.04.2026 Manchester, US Jewel Music Venue

21.04.2026 Raleigh, US Chapel of Bones

24.04.2026 Austin, US Come and Take It Live

25.04.2026 Houston, US Scout Bar

26.04.2026 Dallas, US Trees

29.04.2026 Glendale, US The 44 Sports Grill & Nightlife

30.04.2026 Las Vegas, US The Dive Bar

01.05.2026 Salt Lake City, US Liquid Joe’s

02.05.2026 Denver, US Ritual Noize Festival

Festivals & European Headline Tour

08.05.2026 Berlin, DE Astra Kulturhaus

22.05.2026 Leipzig, DE Wave-Gotik-Treffen 2026

08.08.2026 Hildesheim, DE M’era Luna Festival 2026

02.11.2026 Paris, France O’Sullivans Backstage By The Mill

03.11.2026 Köln, DE Essigfabrik

04.11.2026 Berlin, DE Frannz Club

06.11.2026 Oberhausen, DE Kulttempel

10.11.2026 München, DE Backstage

11.11.2026 Frankfurt Am Main, DE Das Bett

12.11.2026 Hannover, DE Musikzentrum Hannover

13.11.2026 Leipzig/Engelsdorf, DE Hellraiser-Leipzig

14.11.2026 Hamburg, DE Markthalle

Tickets: https://aesthetic-perfection.net/

Angeführt vom in Los Angeles geborenen und in Österreich lebenden Mastermind Daniel Graves, prägen Aesthetic Perfection seit über zwei Jahrzehnten die Industrial-Pop-Szene. Mit sieben Studioalben und unermüdlichen internationalen Tourneen hat sich das Projekt eine treue globale Fangemeinde erspielt. Die Band, die kürzlich wieder mit Out Of Line Music – dem Label hinter vielen ihrer frühen Veröffentlichungen – zusammengefunden hat, verschiebt weiterhin die Grenzen elektronischer Aggression und eingängiger Melodien.

Der in Florida lebende Produzent und Multiinstrumentalist Swarm (Brandon Carroll) hat sich mit seiner cineastischen, düsteren Elektronik einen Namen gemacht, die die Grenzen zwischen Industrial, Heavy Bass und apokalyptischem Rock verschwimmen lässt. Swarm hat sich als eine der markantesten Stimmen der aggressiven elektronischen Musik etabliert.

Sorrow ist ein weiterer Beweis dafür, dass die kreative Entwicklung von Aesthetic Perfection noch lange nicht abgeschlossen ist.

Aesthetic Perfection online:

https://www.facebook.com/aestheticperfection/

https://www.instagram.com/thisisaestheticperfection/

