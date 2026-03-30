Aesthetic Perfection: neue Single/Video „Sorrow“ feat. Swarm ist jetzt über Out Of Line Music erhältlich

Der Industrial-Pop-Architekt Aesthetic Perfection und der cineastische Dark-Electronic-Produzent Swarm haben sich für Sorrow zusammengetan. Der Song erscheint ist über Out Of Line Music und wird von einem gemeinsamen Video begleitet. Sorrow ist die zweite Single aus Aesthetic Perfections kommendem Album.
Sorrow streamen: https://aestheticperfection.lnk.to/Sorrow
Sorrow ist ein Song, an dem jahrelang gearbeitet wurde. Geschrieben von Daniel Graves von Aesthetic Perfection während einer Phase tiefen Liebeskummers, blieb die Demo unveröffentlicht, bis Brandon Carroll von Swarm sie überarbeitete und in etwas völlig Neues verwandelte. Das Ergebnis ist eine Verschmelzung von Industrial Pop und apokalyptischer Elektronik – tief emotional und gleichzeitig klanggewaltig, wobei Graves‚ charakteristische Gesangsintensität mit Carrolls düsterer, cineastischer Produktionspalette perfekt ausbalanciert wird.
Produziert und komponiert von beiden Künstlern, Mix und Mastering übernahm Carroll. Der Song zeigt, wie gut die beiden musikalisch harmonieren: Die Dringlichkeit und Verletzlichkeit der ursprünglichen Demo wurden bewahrt und verstärkt, nicht etwa weggeschliffen.
Die Zusammenarbeit gewinnt durch die gemeinsame musikalische Ausrichtung der Künstler an Bedeutung. Sowohl Aesthetic Perfection als auch Swarm waren 2025 auf Till Lindemanns Album Zunge vertreten, und die jetzige Kooperation wirkt wie eine natürliche Fortsetzung dieser kreativen Zusammenarbeit. Zwei Acts bringen unterschiedliche, aber sich ergänzende Energien in den Bereich Industrial und Heavy Electronic ein.
Aesthetic Perfection – US Headline Tour
w/ Priest & Julien-K
02.04.2026 West Hollywood, US Whisky A Go Go
03.04.2026 San Diego, US Brick By Brick
04.04.2026 Pomona, US Flyway
05.04.2026 San Francisco, US DNA Lounge
09.04.2026 Madison, US The Annex
10.04.2026 West Chicago, US The WC Social Club
11.04.2026 Cleveland, US The Foundry Concert Club
12.04.2026 Harrisburg, US Capital City Music Hall
14.04.2026 Clifton, US Dingbatz
15.04.2026 Philadelphia, US Nikki Lopez Philly
16.04.2026 Rochester, US Photo City Music Hall
17.04.2026 New York City, US The Meadows
18.04.2026 Hartford, US The Webster
19.04.2026 Manchester, US Jewel Music Venue
21.04.2026 Raleigh, US Chapel of Bones
24.04.2026 Austin, US Come and Take It Live
25.04.2026 Houston, US Scout Bar
26.04.2026 Dallas, US Trees
29.04.2026 Glendale, US The 44 Sports Grill & Nightlife
30.04.2026 Las Vegas, US The Dive Bar
01.05.2026 Salt Lake City, US Liquid Joe’s
02.05.2026 Denver, US Ritual Noize Festival
Festivals & European Headline Tour
08.05.2026 Berlin, DE Astra Kulturhaus
22.05.2026 Leipzig, DE Wave-Gotik-Treffen 2026
08.08.2026 Hildesheim, DE M’era Luna Festival 2026
02.11.2026 Paris, France O’Sullivans Backstage By The Mill
03.11.2026 Köln, DE Essigfabrik
04.11.2026 Berlin, DE Frannz Club
06.11.2026 Oberhausen, DE Kulttempel
10.11.2026 München, DE Backstage
11.11.2026 Frankfurt Am Main, DE Das Bett
12.11.2026 Hannover, DE Musikzentrum Hannover
13.11.2026 Leipzig/Engelsdorf, DE Hellraiser-Leipzig
14.11.2026 Hamburg, DE Markthalle
Tickets: https://aesthetic-perfection.net/
Angeführt vom in Los Angeles geborenen und in Österreich lebenden Mastermind Daniel Graves, prägen Aesthetic Perfection seit über zwei Jahrzehnten die Industrial-Pop-Szene. Mit sieben Studioalben und unermüdlichen internationalen Tourneen hat sich das Projekt eine treue globale Fangemeinde erspielt. Die Band, die kürzlich wieder mit Out Of Line Music – dem Label hinter vielen ihrer frühen Veröffentlichungen – zusammengefunden hat, verschiebt weiterhin die Grenzen elektronischer Aggression und eingängiger Melodien.
Der in Florida lebende Produzent und Multiinstrumentalist Swarm (Brandon Carroll) hat sich mit seiner cineastischen, düsteren Elektronik einen Namen gemacht, die die Grenzen zwischen Industrial, Heavy Bass und apokalyptischem Rock verschwimmen lässt. Swarm hat sich als eine der markantesten Stimmen der aggressiven elektronischen Musik etabliert.
Sorrow ist ein weiterer Beweis dafür, dass die kreative Entwicklung von Aesthetic Perfection noch lange nicht abgeschlossen ist.
Aesthetic Perfection online:
https://www.facebook.com/aestheticperfection/
https://www.instagram.com/thisisaestheticperfection/