Heriot: veröffentlichen ihre neue Single „Master Of Deceit“ vom Debütalbum „Devoured By The Mouth Of Hell“

Heriot, die Newcomer-Heavy-Band aus Großbritannien, hat ihre neue Single Master Of Deceit sowie eine Deluxe-Version ihres weltweit gefeierten Debütalbums Devoured By The Mouth Of Hell vorgestellt.

Hier geht’s zum Video zu Master Of Deceit:

Heriot kommentieren: „Master Of Deceit dreht sich um die Idee, dass die menschliche Erfahrung durch den Druck der Konformität und Angst beeinträchtigt wird. Der Song thematisiert, wie Individualismus immer mehr in den Hintergrund tritt, da wir dazu gedrängt werden, unsere eigenen Erfahrungen, Emotionen und Überzeugungen zu ignorieren. Der Song wirft die Frage auf: „Wie weit sind wir bereit zu gehen, bevor es kein Zurück mehr gibt?““

Alle bevorstehenden Termine:

25. Februar Swindon, The Victoria (Headliner)

26. Februar Manchester, UK Academy 2 (mit SikTh)

28. Februar London, UK O2 Forum Kentish Town (mit SikTh)

26. März Bristol, Electric Bristol (mit Nails)

23. Mai Hatfield, Slam Dunk Festival

24. Mai Leeds, Slam Dunk Festival

15. Juni Dublin, Opium (mit Kublai Khan TX)

16. Juni Belfast, Limelight (mit Kublai Khan TX)

26. Juni Ysselsteyn, Niederlande, Jera On Air

28. Juni Antwerpen, Zappa, Belgien (mit Converge)

29. Juni Köln, Essigfabrik, Deutschland (mit Converge)

30. Juni Berlin, SO36, Deutschland (mit Converge)

02. Juli Wien, Arena Vienna, Österreich (mit Converge)

03. Juli Segrate, Circolo Magnolia, Italien (mit Converge)

Tickets sind erhältlich unter: https://www.heriotmetal.com/tour

Heriot online:

https://www.facebook.com/heriotmetal

https://www.instagram.com/heriotmetal