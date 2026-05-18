Die Kammer: kündigen Album „Season VI: We Destroy What We Love“ an

Die Kammer präsentieren den ersten Vorboten ihres im September erscheinenden Longplayers Season VI: We Destroy What We Love und knüpfen dabei nahtlos an den Sound des erfolgreichen Vorgängeralbums an.

Der Song Sweet Uncertainty ist eine mitreißende Darkpop-Hymne im für Die Kammer so typischen positiv-melancholischen Akustik-Elektro-Mix.

Ein Song über die längst vergessene Freude am Ungewissen. Über die Lust am Ungeplanten, am Abenteuer mit unbekanntem Ziel, am unbeschwerten Leben in den Tag hinein. Über die Sorglosigkeit einer Liebe, die noch keine Abschiede kennt und sich jeden Tag aufs Neue anfühlt wie am ersten Tag.

Das Musikvideo zur Single könnt ihr euch hier ansehen:

Reduktion als stärkste Form der Intensität – Die Kammer öffnet die Tür zu einer neuen Ära! Mit ihrem neuen Werk Season VI: We Destroy What We Love lassen Marcus Testory und Matthias Ambré die opulente Besetzung früherer Tage hinter sich. An ihre Stelle tritt ein Sound, der von intimer Dichte und unterkühlter Eleganz geprägt ist.

Beeinflusst von der coolen Ästhetik der 1980er-Jahre im Stil von Depeche Mode oder Ultravox und dem narrativen Tiefgang von Dark-Wave-Größen wie Nick Cave, kreieren Die Kammer einen Soundtrack für den Tanz auf dem Vulkan, der gleichermaßen zum Innehalten wie zum hypnotischen Abtauchen einlädt. „Positive Melancholie“ nennen Testory und Ambré jenen bittersüßen Zustand: Eine Traurigkeit, die nicht lähmt, sondern befreit.

Minimalistische Klarheit zieht sich ebenso konsequent durch die elf Stücke des neuen Albums wie die Verschmelzung vermeintlicher Widersprüche. Die Kammer erkennt das drohende Ende – und entscheidet sich gerade darum dafür, das Leben mit erhobenem Haupt zu feiern. Der Titelsong We Destroy What We Love seziert die schmerzhafte Paradoxie, gerade das zu sabotieren, was uns am meisten bedeutet. Den sehnsuchtsvollen Gegenpol bildet Sweet Uncertainty, eine nostalgische Hymne an jugendlichen Übermut und das naive Gefühl der Unsterblichkeit. Dagegen beschreibt Poisoned River das Ende aller kindlichen Glückseligkeit. The Fall Of The Sun entwirft gar das Bild einer orgiastischen Weltuntergangs-Zeremonie.

Marcus Testory und Matthias Ambré beweisen mit diesem Album, dass Reduktion keine Leere bedeutet. Wer Die Kammer erkundet, findet Raum für jene innere Stimme, die im Lärm des Alltags oft untergeht. Season VI: We Destroy What We Love ist damit weit mehr als die bloße Fortsetzung einer Band-Historie; es ist ein Anker, ein Manifest für die Tiefe in einer oberflächlichen Zeit.

Die Dark-Pop-Formation Die Kammer wird zum Release des 2026 geplanten neuen Albums das erste Mal seit 2018 wieder auf eigene Deutschlandtournee zu gehen. Das „düstere Duo“, namentlich Marcus Testory und Matthias Ambré, wird insgesamt neun Stationen in den renommiertesten Szeneclubs des Landes bespielen. On Stage performen sie in Viererformation: Zur Besetzung – neben den beiden Protagonisten – gehören Cello (Benni Cellini) und Bass (Dennis Bergmann) sowie Loops und Beats. So wird ihr Programm zu einem intensiven, mitreißenden und leidenschaftlichen Liveerlebnis. Im Gepäck haben sie viele neue Songs aus dem zur Tour geplanten Album Season VI, an dem sie zurzeit intensiv arbeiten. Aber natürlich werden auch viele alte Gassenhauer zum Besten gegeben – nicht zuletzt die zahlreichen eingängigen Hits des letzten Albums.

Musikalisch bewegen sich Die Kammer von eingängigen Songs im Halbakustik-Pop-DarkwaveAlternative-Stilmix, über kleine bizarr-burleske Gesamtkunstwerke bis hin zu bewegenden, melancholisch-schwermütigen Balladen. Testorys kraftvolle wie prägnante Stimme verleiht Der Kammer ihren ureigenen Gesamtsound. Ihre vornehmlich englischsprachigen Songs erzählen skurrile und morbide Geschichten, die von Melancholie, Vergänglichkeit und Tod, aber auch von unbeirrbarer, leidenschaftlicher Lust am Leben geprägt sind. In den Narrativen finden sich oft feiner Sarkasmus und subtile Gesellschaftskritik sowie autobiografische Erfahrungen und persönliche Erlebnisse.

Das Vorprogramm wird Cellist Benni Cellini (Letzte Instanz, Goethes Erben u.a.) mit seinem Soloprojekt gestalten und Auszüge aus seinem neuen Album Solo präsentieren.

Die Kammer – Season VI – Tour 2026

Support: Benni Cellini

Präsentiert von: Orkus, Musix, SLAM, NoCut

Do, 05.11.2026, Hamburg, Logo

Fr, 06.11.2026, Leipzig, Moritzbastei

Sa, 07.11.2026, Berlin, Privatclub

Fr, 13.11.2026, Hannover, Subkultur

Sa, 14.11.2026, Köln, Helios37

Do, 03.12.2026, München, BS Club

Fr, 04.12.2026, Würzburg, B-Hof

Sa, 05.12.2026, Bochum, Rockpalast

So, 06.12.2026, Wiesbaden, Kesselhaus

Tickets: https://nocut.shop/de/die-kammer-season-vi-tour-2026

Die Kammer sind:

Marcus Testory – Lead-Gesang, Gitarre, Bass, Loops & Synths

Matthias Ambré – Gitarre, Hintergrundgesang

Die Kammer online:

https://www.facebook.com/die.kammer.band/

https://www.instagram.com/diekammer/