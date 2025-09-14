Baby And The Beats: die belgische Metal-Band veröffentlicht ihre erste Single „Your Revolution“

Die belgische Metal-Band Baby And The Beats bringt ihre erste Single auf die gängigen Streaming-Plattformen. Der Song trägt den Titel Your Revolution und vermittelt eine positive, inspirierende Botschaft: Veränderung beginnt bei einem selbst – und kann von dort aus die Welt bewegen. Ein dazugehöriges Musikvideo soll Ende September erscheinen.

Musikalisch setzen Baby And The Beats auf die eindrucksvollen Gesangsharmonien von Cassandra und Patrick, getragen von den virtuosen Gitarren-Leads von Stefano. Das Ergebnis: kraftvoller, zugleich melodischer Metal, der auch live auf der Bühne seine ganze Wirkung entfaltet.

In den kommenden Monaten plant die Band die Veröffentlichung von vier weiteren Singles. Diese münden in die erste EP, die Anfang 2026 erscheinen soll. Für Sommer 2026 ist schließlich das Debütalbum angekündigt.