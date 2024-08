Paleskin: sind zurück mit neuer Single „Near Heaven“

Paleskin, das aufstrebende schwedische Alternative-Rock/Emo-Trio meldet sich mit ihrer neuen Single Love Me, Slow zurück. Mit ihrer modernen Mischung aus Post-Hardcore, Emo, Shoegaze und Nu-Metal und ihren zutiefst emotionalen Texten wurden Paleskin schnell zu einem weitbekannten Namen in der Szene. Ihre Musik und das Zusammenspiel aus melodischem Gesang und kraftvollen Screams erinnert an Bands wie Loathe, Deafheaven oder Sleep Token, wobei sie immer ihren eigenen einzigen Sound kreieren.

Die Band beschreibt Love Me, Slow als einen Song, „über den Gebrauch von Drogen und Alkohol, um seine Gefühle zu betäuben, obgleich man später realisiert, dass man nicht davor weglaufen kann und es einen ohnehin komplett einnimmt.“​

Love Me, Slow wird über Out Of Line Music veröffentlicht und ist seit heute auf allen Streamingdiensten verfügbar: https://paleskin.lnk.to/lovemeslow

Paleskin sind:

Casper Frisk (Vocals)

Tom Mahler (Gitarre)

Adrian Bellan (Schlagzeug)